Lupillo Rivera dice que Giselle Soto le fue infiel y esta responde

‘La Casa de los Famosos 4′ ha sido uno de los programas más mencionados en los últimos días, sobre todo en esta temporada en la que, al parecer ha habido más controversias en menos tiempo. En medio de las diversas discusiones que se dieron en el Reality show, Lupillo dio a conocer durante una conversación con sus compañeros lo que realmente ocurrió con su ex Giselle Soto, revelando las razones por las que finalizó su relación.

Le puede interesar: Lupillo Rivera recuerda a Belinda y dice: “Nunca me voy a olvidar de ella”

Lupillo habla sobre su relación con Giselle Soto

Mientras se encontraba conversando con sus compañeros, Lupillo Rivera reveló que la verdadera razón por la que finalizó su relación con Giselle es porque esta le fue infiel.

“Ya traíamos problemas. No le di la atención que quería. Se fue a pasear a Las Vegas y la vieron con otro. Yo no sabía nada, pero ya después le dije: ‘No quiero problemas. Quiero que te vayas’, y a los tres días una amiga de ella me dijo: ‘Entonces, te diste cuenta de lo de Las Vegas’ y soltó la sopa la morra”, dijo, indicando además que ella se lo confesó un poco después.

“Me contó que ella me había sido infiel allá y todo el pedo, pero ya no me importaba porque finalmente ya la había cortado, pero sí estuvo mal”

La reacción de Giselle Soto

No obstante, la famosa decidió no quedarse callada ante esta situación, dando a conocer su punto de vista de lo ocurrido, afirmando además que tiene pruebas de que el engaño fue por parte de él.

“No soy una maldita zo**a. Me mantuve leal a ti hasta el final y los sabes, pero ¿quieres mentir sobre mi nombre y hablar de infidelidad? ¡Tengo un álbum completo lleno de pruebas que me engañaste a diestra y siniestra! Tenías muchas otras ideas inteligentes para generar por este programa y hacer que el público ‘se enamore de ti otra vez’. Pero, en lugar de eso, mientes y me atacas, sabiendo muy bien que me he mantenido fiel hasta el final”.