“Se enamoró de mí”, Maryfer Centeno arremete contra Adela Micha

Maryfer Centeno y Adela Micha siguen demostrando la ruptura en su relación laboral, mima que surgió a raíz de un desacuerdo que tuvieron en el programa de La Saga, es por ello que la famosa grafóloga volvió a encender la polémica al hablar del tema.

La creadora de contenido comenzó a ganar popularidad a través de redes sociales por su contenido al analizar el leguaje corporal de diversas personalidades, pero poco a poco empezó a migrar a otras plataformas, apareciendo en programas de televisión para seguir potenciando su carrera.

Maryfer Centeno arremete contra Adela Micha

Pese a que la conductora ha evitado comentar detalles de las diferencias que tuvieron, Centeno volvió a revivir la polémica, asegurando que considera que Adela Micha está enamorada de ella.

“No sé qué pasa con Adela Micha, pero creo que no me supera. Te juro que ni mis expretendientes me hacían tanto tango, es que tanto show no es normal, probablemente se enamoró de mí, soy su crush, alguna cosa muy extraña, que no es normal la que se portó mal conmigo fue ella”, comentó con Gustavo Adolfo Infante.

Asimismo, al respecto de su altercado, Maryfer señaló que Adela Micha se habría equivocado de carrera y que debería dedicarse a ser productora de la UFC.

“Yo creo que Adela está equivocada de carrera, ella sería una extraordinaria productora de la lucha libre, podría estar en el Consejo Internacional de Boxeo haciendo cosas extraordinarias. Tal vez lo suyo es eso”, agregó.

Maryfer centeno (Captura)

Como era de esperarse, diversos usuarios reaccionaron a las declaraciones de Maryfer Centeno, señalando que la creadora de contenido intenta colgarse de la polémica para seguir creciendo dentro de la industria a costa del pleito con Adela Micha.