¿Eduardo Yáñez se ha dejado ver con poca ropa en telenovelas?

Eduardo Yáñez ha dejado a más de uno con la boca abierta, y se puede decir que ha resultado ser la comidilla para muchos en Internet. Todo se debe a la fotografía en traje de baño que se tomó frente al espejo, pero lo que más ha generado polémica es que se atrevió a publicarse en redes sociales.

Los internautas no paran de opinar al respecto:

“Cuando llegue a la vejez, le diré a mis hijos que me quiten el cel”, “Mi buen señor, esas no son patas de pollo. Son un par de tremendas columnas griegas”, “Con el respeto que me merece pero, con los años se pone más guapo, Guapo!!! Tú no hagas caso ya quisieran tantos y tantas tener tu edad y estar así de buenote”, son algunas de las expresiones que recibió el famoso en redes sociales.

Otras apariciones con poca ropa de Eduardo Yáñez

‘Fuego en la Sangre’

Durante su carrera el actor siempre ha sido un hombre bien cuidado con su aspecto físico. Aunque ya con 63 años no luzca igual, muchas fans alegan que, incluso se ve mejor. Lo cierto es que durante años se ha visto aparecer en sus inicios en las pantallas de televisión con poca ropa, junto a Adela Noriega en ‘Fuego en la Sangre’, pero por si fuera poco, Jorge Salinas, Pablo Montero y Eduardo Yáñez, se quitaron todo en esta misma telenovela y se lanzaron a un río.

Corazón Salvaje

En una nueva versión de ‘Corazón Salvaje’ en 2009, Yáñez sigue conservando su figura. Aunque para muchos no hubo un mejor actor como ‘Juan del Diablo’ que el desaparecido Eduardo Palomo.

Para el famoso no es problema seguirse destapando, y ahora también se deja ver con ropa de baño al salir de la alberca y con opiniones divididas, puso a arder el Instagram. ¿Será todo parte de una broma?, ya veremos.