Ninel Conde opina sobre comportamiento de Adame en ‘La Casa de los Famosos’

Alfredo Adame se caracterizado por ser un hombre polémico y de carácter, teniendo pleitos con diversos famosos como que diferentes famosos como Laura Bozzo, Carlos Trejo, Andrea Legarreta, Rey Grupero, Wendy Guevara y hasta sus hijos menores.

Y ahora, en ‘La Casa de los Famosos’ esta no sería la excepción pues en una reciente polémica Alfredo Adame también se vio involucrado recibiendo críticas no sólo de parte de los compañeros y usuarios, sino además por parte de otros colegas.

¿Qué ocurrió dentro de ‘La Casa de los Famosos’?

Hace un par de días, Lupillo Rivera y Gregorio Pernía también se unieron a esta lista de artistas que se han enfrentado a Adame, siendo el escenario ‘La Casa de los Famosos’. A pesar de que Telemundo trató de censurar parte de esa pelea, algunos cortes mostraron lo que realmente ocurrió, razón por la cual, internautas piden que sea descalificado automáticamente, ya que no es la primera vez en la que el conductor de televisión ha causado controversia dentro del Reality show.

Tras la disputa, algunos artistas decidieron opinar en redes sociales sobre esta actitud del famoso, una de estas fue Ninel Conde, quien indicó de manera indignada lo siguiente: “Ahí salió el verdadero Adame, violento y con ataques de ira”, dijo en un comentario realizado en la publicación de Telemundo Realities.

Asimismo, se tiene que ella no ha sido la única artista en mostrar su descontento, a su lista se agrega Ana María Canseco, que escribió: “Adame lo tienen que sacar (del reality). Ese tipo de acciones no son aceptables”, mientras que Thalí García, quien recientemente salió de la casa dijo: “Lo que pasó anoche es muy delicado y no voy a permitir que lastimen a mis amigos.

Por su parte, los usuarios no se quedaron atrás e indicaron su descontento por lo ocurrido:

“El culpable es 100% Adame, se metió con los hijos de Gregorio y eso molestó a Lupillo, y después meterse con la mamá de Lupillo, es una falta de respeto ese hombre”.

“¡Gregorio tiene la razón! Él estaba tranquilo hablando y llego Adame con su arrogancia y listo para pelear”.

“Fuera ADAME, muy déspota para estar ahí......seguiré siendo team tierra”.

Fueron algunos de los comentarios.