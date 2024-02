La vez que Daniel Bisogno se hizo una prueba de VIH que salió positiva

Fue en mayo de 2023, cuando se reveló que el presentador de televisión Daniel Bisogno, mejor conocido por formar parte del programa ‘Ventaneando’ de TV Azteca, fue hospitalizado de emergencia tras haber presentado un cuadro hepático.

Daniel Bisogno reaparece y narra la vez que se hizo una prueba de VIH que salió positiva. / Foto: Instagram (Foto: Instagram.)

Sin embargo, fue hasta un par de días después cuando la titular del programa, Pati Chapoy, compartió la noticia en plena transmisión en vivo de ‘Ventaneando’,“Se le reventaron unas várices del esófago, para lo cual lo tuvieron que intervenir para pegarlas y empezar a ligar las que estaban a punto de reventarse, este procedimiento fue el sábado y estuvo en terapia intensiva hasta el día de hoy”, reveló.

Pero fue hasta el mes de junio, cuando Pati Chapoy, a través de sus redes sociales compartió que Daniel Bisogno salió del hospital y se encontraba perfecto de salud, por lo que al día siguiente estrenaría una entrevista exclusiva con él a través de ‘Ventaneando’, “Miren con quien he estado platicando toda la tarde… Ya nos reímos, recordamos, revivimos y lloramos mucho… Que gusto estar con mi adorado Daniel Bisogno. No se pierdan mañana Ventaneando”.

Daniel Bisogno reaparece y narra la vez que se hizo una prueba de VIH que salió positiva

Llegó el tan esperado día y Daniel Bisogno reapareció en ‘Ventaneando’ donde se sinceró con Pati Chapoy y habló acerca de todos los problemas de salud a los que ha tenido que enfrentarse a lo largo de toda su vida y carrera artística.

El conductor de 50 años de edad comenzó la entrevista revelando que desde muy pequeño ha tenido problemas con su peso, sin embargo, acudió con una nutrióloga quien le ayudó a bajar casi 40 kilos, “En ese momento me divorcié de la mamá de mi hija y dejo de verla, fue ahí cuando empecé a sufrir, cuando arranqué ‘Lagunilla, mi barrio’, varias veces estuve a punto de desmayarme por la debilidad”, dijo Daniel Bisogno.

“Pero no sabía que era por lo que me hice pruebas de todo pero salieron bajas las defensas, me vuelvo a hacer estudios hasta que el doctor me dijo que tenía que hacerme exámenes de todo, me pidieron prueba VIH y encuentro un lugar donde no había tanta gente justo para evitar que se hiciera un escándalo, me la hago y la prueba se ve pintada y me dice el doctor, ‘Para nosotros esto es positivo’, me suelto a llorar y le hablo a mi doctor y fue cuando me dijo que tenía que hacerme la prueba con el, me hago la prueba y salió no reactivo, no tenía nada, me suelto a llorar”, reveló Daniel Bisogno entre lágrimas.