¿Cómo fue el debut de Daniel Bisogno en ‘Ventaneando’ hace más de 20 años?

El reconocido presentador Daniel Bisogno enfrenta una situación crítica de salud debido a una infección pulmonar complicada, lo que ha llevado a su hospitalización en la Ciudad de México, donde ha estado ingresado durante varios días.

Lo más preocupante para la comunidad del espectáculo, es que Bisogno tuvo que ser intubado y puesto en un coma inducido, ya que no podía respirar por sí mismo debido a la debilidad de sus músculos, según reveló su colega Pati Chapoy durante una emisión de ‘Ventaneando’.

A pesar de la reciente información que indica un intento inicial de retirar el tubo, este esfuerzo resultó infructuoso, ya que el conductor no logró respirar por sí mismo, lo que llevó a los médicos a inducirlo nuevamente al coma. La periodista de espectáculos Ana María Alvarado fue quien compartió la información de que intentaron despertar al llamado “muñeco” para verificar si podía respirar independientemente, sin éxito.

¿Cómo fue la llegada de Daniel Bisogno a Ventaneando?

En una entrevista con Mara Castañeda, el presentador compartió que Angélica Vale (su prima) y Angélica Ortiz (su tía abuela) intentaron persuadir a Pati Chapoy para que lo aceptara en su programa. Aunque ellas intervinieron, fue Pedrito Sola quien realmente facilitó su ingreso a ‘Ventaneando’. El economista quedó impresionado por la locución de Daniel en una estación de radio y posteriormente lo recomendó con Chapoy. Es relevante señalar que, a pesar de estos esfuerzos, Daniel inició su carrera en televisión en el programa matutino ‘Tempranito’ y no en ‘Ventaneando’.

Daniel Bisogno tuvo la oportunidad de ingresar al programa anteriormente mencionado en el año 1997, cuando Pati Chapoy tuvo que ausentarse del programa debido a asuntos legales. Inicialmente, Bisogno cubría temporalmente la ausencia de Chapoy, pero su desempeño y conexión con la audiencia resultaron tan efectivos que su participación temporal se convirtió en permanente. En una entrevista para Pinky Promise, Pati Chapoy reveló detalles adicionales sobre la llegada de Bisogno al programa. Confesó que al principio tuvo dudas, especialmente relacionadas con la impresión que le daba la apariencia personal de Daniel, sintiendo que no se bañaba con regularidad. Además, en ese momento, consideraba que Bisogno era muy joven para asumir el rol de conductor. “¿Sabes cómo llegó?”, dijo. “Haz de cuenta que no se bañó en días. Unos pants que yo creo que no los había lavado ni planchado él, hace días. Traía pelito largo y chanclas”, señaló Pati.