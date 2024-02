Hijo de Alfredo Adame dice que su padre odia y discrimina a las mujeres, además de ser violento

Alfredo Adame sigue en el ojo del huracán mediático, no sólo por los diferentes episodios vividos con algunos personajes de la farándula mexicana, también por cómo ha manejado algunos aspectos de su vida personal luego de divorciarse de Mary Paz Banquells, desconociendo a los hijos que procreó durante el tiempo que estuvo casado, incluso los sacó de su testamento, solo porque apoyaban a su mamá tras la separación. Para Sebastián Adame, su padre, “está muerto”.

“Yo sí he considerado, viendo cómo ha actuado, que mi papá se murió desde 2015 y la persona que está ahorita usando su cara no es mi papá. No es el papá que yo conocí”, expresó el menor de los hijos de Alfredo.

Sebastián aprovechó para aclarar los desencuentros enfrentamientos que ha tenido con su padre luego que este se enterara sobre su preferencia sexual hacia su mismo sexo : “Es una persona violenta. Él es una persona que ha insultado con palabras muy feas a chavos y chavas de la comunidad. Ha sido misógino, sobre todo con cada novia que ha tenido, con cada mujer que se le acerca o con mi mamá y ha sido homofóbico conmigo y transfóbico”, expresó el chico “Ya no es mí progenitor”, señaló.

Vale recordar que recientemente Alfredo Adame fue señalado de agresivo en medio de de su participación en el realitty “La Casa de los Famosos” donde casi se fue de las manos con Lupillo Rivera .

De igual manera, Sebastián sostuvo que su padre “Ya no tiene nada que aportar al mundo del espectáculo. Ya no está actuando. Ya no está conduciendo y lo único por lo que es famoso ahorita es por pelearse, porque se lo golpean y por mentar madres. Es todo lo que está haciendo”, expresó.

A pesar de sus comentarios, algunos usuarios han manifestado que la participación de Adame en el reality show ha sido fundamental para el rating del programa, y que su actuación ha permitido que el programa no sea aburrido.