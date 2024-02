Polémica en Argentina por el intenso beso que se dieron Tini y Emilia en los Premios Lo Nuestro

Los Premios Lo Nuestro se convirtieron en el epicentro de la polémica cuando las talentosas artistas Tini Stoessel y Emilia Mernes cerraron su impactante actuación con un apasionado beso en la boca. La inesperada muestra de afecto desató una ola de reacciones en las redes sociales, dividiendo a la audiencia entre el elogio a la autenticidad y la sorpresa ante la inusual exhibición.

La más reciente edición de los Premios Lo Nuestro tuvo lugar en el Kaseya Center de Florida, y una de las presentaciones más destacadas fue la colaboración entre Tini y Emilia. Juntas interpretaron el tema “La_Original.mp3″, cautivando al público con su talento y energía en el escenario. Sin embargo, el cierre de la actuación tomó por sorpresa a muchos cuando ambas artistas decidieron sellar el momento con un apasionado beso en los labios.

Tras el inesperado gesto, las redes sociales se inundaron con una variedad de reacciones. Algunos fanáticos elogiaron la valentía y autenticidad de Tini Stoessel y Emilia Mernes al desafiar las expectativas y expresar libremente su conexión en el escenario. Sin embargo, otros expresaron sorpresa y desconcierto ante la naturaleza inusual de la exhibición, generando un intenso debate en línea.

También te puede interesar: ¿Exnovia de Clovis podría entrar en La Casa de los Famosos 4?: Esto es lo que sabemos

El apasionado beso entre Tini Stoessel y Emilia Mernes no solo ha generado controversia, sino que también ha asegurado que la actuación y el cierre de los Premios Lo Nuestro sean recordados y discutidos durante mucho tiempo.

Para Tini lo más destacado fue su premio como mejor Álbum Pop Urbano del año por “Cupido”.

“No lo puedo creer. No me lo esperaba para nada, absolutamente. Qué locura. Quiero agradecer a la gente que votó y a los que me acompañan hace tanto tiempo, gracias por todo el cariño. Compartir la terna con artistas que admiro tanto es un gran honor. Lo más lindo que tienen los premios es estar acá todos juntos, compartiendo lo que más amamos hacer que es hacer música, y transmitir sentimientos. Cupido fue un álbum muy especial en mi vida, creo que va a ser para siempre así. Así que de vez en cuando vienen bien que te rompan el corazón. Y mi primer Premio Lo Nuestro”, dijo Tini según reseña de Rosario3.