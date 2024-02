Mon Laferte responde a Pati Chapoy por críticas a su nueva canción

Mon Laferte ofreció una rueda de prensa recientemente para discutir sus planes para el año, centrando la atención en el tour Autopoiética. Sin embargo, también abordó otros temas durante la conferencia. Uno de los temas tratados fue la crítica negativa expresada por Pati Chapoy en el programa ‘Ventaneando’ sobre el video de su canción ‘Porn*cracia’, quien lo calificó como “vulgar”. Ante esto, la cantante emitió una respuesta.

Durante la conferencia, la cantante chilena abordó el tema de la siguiente manera: “La señora Pati Chapoy dijo: ‘Esa loca, qué horrible’ y yo dije ‘Bien’”. Explicó que disfrutó mucho creando el video, por lo que “igual no me quejo de la polémica porque tiene muchísimas visualizaciones, así más gente escucha mi música y yo feliz con eso”. De manera irónica, agradeció a Chapoy “por tratarme pésimo siempre, pero hace que la gente vaya a ver más mis videos. Le doy las gracias”.

Explorando las respuestas generadas por su video, Mon Laferte afirmó que la sociedad no está acostumbrada a ver este tipo de cosas.

“Ver que una mujer tiene placer, entonces como que nos espanta un poquito. Estamos acostumbrados a ver muchos videos de hombres con 30 mujeres, así como el twerk aquí en la cara, los niños lo ven, eso es normal. Pero ahí estoy yo con mi traje coquette, tapadita... no se ve nada, solo se ve un tipo que se limpia el bigote y escándalo”.

Asimismo, recordó: “De verdad no pensamos que iba a generar tanta polémica porque para nosotros era gracioso, nos carcajeábamos en el set cuando veíamos que se paraba el actor y se limpiaba el bigote, no como fuerte. Pero ya que salió y vi que generó mucha polémica, está bien que la gente converse estas cosas, que se ponga en la mesa”.

“Hoy vivimos en una sociedad donde tenemos muchísimas canciones que son muy explícitas, videos explícitos, pero cuando vienen de una mujer nos espanta porque la mujer tiene que ser bonita, sonriente, correcta, no siente placer. Hablando de esto con más profundidad, ¿les han preguntado a sus madres si alguna vez sintieron placer? No sabemos, las mamás no tenían derecho a sentir”, señaló.

La famosa concluyó diciendo: “está bien que se hable de este video, creo que eso nos hace crecer como sociedad. ¿De verdad es algo tan escandaloso o es que no estamos acostumbrados?”.