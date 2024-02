La Casa de los Famosos 4: Clovis se pasa de tono con una picante broma con uno de sus compañeros

En el medio de todo el revuelo por la expulsión de Carlos “El Cañón” Gómez, de La Casa de los Famosos 4, ha habido espacio para el relax y las bromas entre los participantes.

La cuenta oficial de Instagram del reality show subió un video en el que Clovis se nota muy cercano a Romeh hasta el punto de pasarle la lengua por sus hombros.

El acto quedó inmortalizado y se viralizó en las redes sociales, generando todo tipo de reacciones. La primera, que lo toma tal y como es (una broma) es la de Alana Literas que estalló de risas cuando vio el cariño de Clovis a Romeh.

El resto de los televidentes hicieron referencia a que Clovis pareciera estar “gritando para salir del closet”.

“El único que es sincero es La Divaza, por eso amo a La Divaza a los disque hombres que se esconden y no salen del closet pobre de ellos”, “se ponen exóticos los del mejor team”, “¿como no apoyar a los más graciosos y mejores de todos?”, “qué corriente Clovis, me caía bien pero últimamente ha cambiado mucho, anda muy soberbio y ese comportamiento de querer hacerse el gracioso cae mal”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de las redes sociales.

Esta temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo es una verdadera locura. Van cinco semanas de competencia y siete eliminados, una situación inédita para el reality show.

Hasta ahora, aparte de los cuatro eliminados por votación (hoy serán cinco), hay tres participantes que salieron por cuestiones ajenas al programa: Thalí García y Gregorio Pernía que decidieron abandonar (nunca dos había decidido salir por decisión propia) y Carlos Gómez, que fue eliminado durante la madrugada de este lunes.