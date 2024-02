Patti Smith asegura que México siempre ha formado parte de su vida

Pocos esperaban ver a Patti Smith caminar por las calles de Guadalajara, sobre todo una larga distancia de su hotel al Museo de las Artes. La llamada Madrina del Punk se encuentra en la ciudad para presentar la exposición y performance Correspondences, en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIM) que se lleva a cabo del 28 de febrero al 2 de marzo.

La cantante Patti Smith caminó en calles de Guadalajara previo a la exposición Correspondences: Patti Smith con Soundwalk Collective



🎥: @gacosta13 #PattiSmith #SoundwalkCollective pic.twitter.com/oG28CimmOj — Publimetro México 🌐 📰🏟️🔭🧪🎨💸 (@PublimetroMX) February 27, 2024

La artista que forma parte de la historia de la música, a sus 77 años, es quizás la última viva de su generación, está por primera vez a Guadalajara, para refrendar un legado cultural intergeneracional de más de cinco décadas.

“Guadalajara es una ciudad hermosa, con una gran energía y una bella luz. Lo lamento, solo hablo inglés, pero espero que puedan sentir mi emoción y felicidad de estar aquí rodeada de un arte tan revolucionario”, dijo, para luego mirar hacia el techo y ver los murales de José Clemente Orozco.

Patti Smith recorre las calles de Guadalajara. (Foto: Gabriela Acosta.)

Patti Smith recorre las calles de Guadalajara. (Foto: Gabriela Acosta.)

Así inició la charla con los medios de comunicación, que tuvo como excusa la presentación de Correspondences, una expresión artística revolucionaria, realizada junto con el Soundwalk Collective (Stephan Crasneanscki y Simone Merli). Se trata de una muestra inmersiva de artes sonoras, cuya instalación será gratuita, que se podrá admirar en la sala 3 del Conjunto Santander de Artes Escénicas, y que será acompañada por un performance de la artista y Soundwalk Collective, este miércoles 28 de febrero.

“Yo era muy arrogante cuando era joven. Yo me diría a mí misma, de joven, sé agradecida, todos los días. Sé agradecido con la vida, por la oportunidad de hacer lo que haces, por la gente que aclaró el camino para ti, que te enseñó… sé agradecido. Pero, en términos de gratitud, sólo puedo decir gracias a todos ustedes por traer nuestro trabajo”. — Patti Smith

La artista no se trata solo de música, poesía, fotografía, performance o visuales. Es también conexión, reclamo,protesta, revolución, resiliencia, sensibilidad bohemia y beat, amalgama cultural y una demostración de poder femenino que ha trascendido barreras y fronteras.

“Se me dio la oportunidad de regresar a mis raíces de poesía en su más alta forma. Un lenguaje de preocupaciones políticas, medioambientales y humanas. Y, por supuesto, el sacrificio en el arte como la más alta vocación

Sensibilidad

Patti Smith explora no solo la música y las artes, sino se vuelve una activista preocupada por lo que se sucede en el mundo.

“Trabajo con el paisaje sonoro que Stephan me trae y yo improviso. Muchos proyectos los hice así, improvisando. Yo me siento muy cómoda, no hay límites reales, sólo capas de sonido. A veces me pongo a cantar en medio de ello porque cierto tono me provoca crear algo de música. Stephan tiene grabadas imágenes viejas y caseras de especies y bosques desaparecidos. Sí debemos enojarnos y prepararnos a enfrentar a la gente que quiere ganar dinero (a costa de la destrucción de la naturaleza). Todo lo que podamos hacer es necesario, necesitamos hacer un esfuerzo global”, dijo la artista.

El proyecto le abrió los ojos para ver la cantidad de especies de animales y áreas naturales que han desaparecido desde que ella nació a la fecha.

“A la edad de 70 yo estaba ya llorando y estaba abrumada por los millones de acres quemados. Se puede expresar de varias maneras el daño a la naturaleza y el método fue muy doloroso”, añadió Smith.

Patti Smith recorre las calles de Guadalajara. (Foto: Gabriela Acosta.)

Patti Smith recorre las calles de Guadalajara. (Foto: Gabriela Acosta.)

Lazos con México

Casi al final de la charla, la cantautora estadounidense, reveló que México siempre ha formado parte de su vida. Narró que cuando era una adolescente le regalaron un libro con el arte de Frida Kahlo y Diego Rivera, al grado en que años más tarde viajó a la Ciudad de México, completamente sola, para conocer en persona la casa de aquellos artistas que entonces le parecieron fascinantes. Pero no era su momento, porque la Casa Azul estaba cerrada por remodelaciones en parte de la década de los 60.

Patti Smith en México