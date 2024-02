Tini reveló que con su ruptura con Sebastián Yatra tocó fondo: “Tenía ataques de pánico”

La cantante argentina, Tini, ha compartido abiertamente los desafíos emocionales que enfrentó después de su separación con Sebastián Yatra.

Durante una entrevista con ElPais, reveló que esta situación la llevó a tocar fondo y experimentar ataques de pánico. Así mismo lo dijo: ‘’Literalmente, estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales. No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme”

Por otro lado, tras varios meses de retiro mediático, la artista ha decidido regresar a la escena pública y ha utilizado este tiempo para componer nuevas canciones. Según un tweet en su Twitter/X:

“Hay algo en mí que se está modificando y también por eso frené un álbum que ya estaba casi listo. Quise escribir uno nuevo y contar todo lo que tengo ganas de contar en este disco”

También mencionó: “Va a ser un álbum que el día que menos se lo esperen lo voy a sacar, habla de mi proceso de todo lo que viví estos 15 años y me lo guardé”

Además, recientemente, la cantante recibió un importante reconocimiento en su país natal, Argentina, por su álbum “Cupido”, lanzado poco después de su ruptura con Sebastián Yatra.

Durante la entrega de premios ‘Lo Nuestro’ en Miami, la cantante expresó su agradecimiento y dejó unas palabras que algunos interpretaron como un dardo hacia su expareja.

Reacción del público en redes sociales