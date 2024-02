¿Camilo escribió ‘Si Estuviésemos Juntos’ de Bad Bunny?

Fue en 2018 cuando Benito Antonio Martínez Ocasio mejor conocido como Bad Bunny estrenó el tema ‘Si Estuviésemos Juntos’ el cual muchos aseguran que es la canción más triste del cantautor puertorriqueño.

Cabe señalar que este tema fue lanzado como parte del material discográfico X 100PRE, y en el caso del video musical oficial en su canal de YouTube cuenta con más de 568 millones de views o reproducciones y en el caso de Spotify supera las 834 millones de streams.

Camilo aparece como compositor en canción de Bad Bunny

Cabe destacar que en los créditos de la canción ‘Si Estuviésemos Juntos’ de Bad Bunny, se puede leer a Tainy, La Paciencia y Camilo Echeverry, siendo este último el cantante colombiano Camilo mejor conocido por el éxito ‘Vida de Rico’.

Camilo aparece como compositor en canción de Bad Bunny. / Foto: Spotify

Dicha información rápidamente se viralizó por lo que miles de fans de ‘El Conejo Malo’, se comenzaron a cuestionar si Camilo había escrito una de las mejores canciones de desamor de Bad Bunny y fue durante el más reciente episodio del podcast de Chente Ydrach donde aclaró todos los rumores.

“Tengo un crédito como compositor pero no porque escribí con él, sino porque Tainy que es el productor de esa canción. Al comienzo de la canción suena un sample que es mi voz que es de una sesión que habíamos tenido nosotros y Tainy es una persona muy generosa porque no tenía porque darme ese crédito, es muy generoso y yo aparezco como compositor. A Benito lo he conocido varias veces pero no he escrito con el, es una canción muy bella”, dijo Camilo y también agradeció por el espacio donde aclaró por fin este debate.