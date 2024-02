¿Comprometida? Jennifer Aniston deslumbró con un enorme anillo

La actriz Jennifer Aniston sorprendió a todos con un enorme anillo de diamantes durante su asistencia a los Premios SAG. La artista lucía espectacular con un hermoso vestido plateado y su cabello suelto de forma natural, pero lo que indiscutiblemente, se robó el show fue el gran anillo en el dedo anular de su mano izquierda.

The Mirror publicó que la actriz asistió al evento en Los Ángeles debido a la nominación por su papel en ‘The Morning Show’ y mostró fotos de ella con la joya en el dedo. No ganó, pero a pesar de eso, no pasó desapercibida. Todos siguen hablando de su gran anillo.

Lo que más llama la atención es que si es un anillo de compromiso ¿Quién se lo dio?. La pregunta es porque actualmente, a la artista no se le conoce pareja.

El citado medio refiere que Aniston, de 55 años, ha salido con famosos como Paul Rudd, Vince Vaughn y John Mayer, pero durante sus últimos cinco años su vida amorosa ha sido todo un misterio.

En sus redes sociales, la actriz, no tiene nada sobre algún amorío. Muestra publicaciones sobre proyectos, entrevistas, rutinas de ejercicios, presentaciones, sesiones de fotos, así como imágenes de ella, ya sea sola o con seres queridos.

Jennifer Aniston y su vida en pareja

Jennifer Aniston ha estado casada dos veces. La primera fue con Brad Pitt desde el 2000 hasta el 2005. Su segundo matrimonio fue con Justin Theroux, desde el 2015 hasta el 2018. No ha tenido hijos.

El medio Cosmopolitan publicó una entrevista de la afamada actriz en la cual confesó que le cuesta estar en pareja porque siempre fue muy solitaria, además sus padres divorciados no le enseñaron la visión de una vida al lado de otra persona.

“Creo que siempre me resultaron difíciles las relaciones porque yo era un poco solitaria. Mi familia y mis padres (que se divorciaron cuando era una niña) no me invitaron a crecer con el deseo de tener pareja”, dijo Aniston, según reseñó el citado portal. Sin embargo, el nuevo anillo podría dar un revés ¿Está comprometida? Toca esperar a que la artista se pronuncie.