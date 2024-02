Galilea Montijo se ha sincerado sobre temas de su vida privada a través del programa ‘Netas Divinas’, es por ello que recientemente habló de la dependencia que generó a los antidepresivos.

Fue en 2022 cuando la conductora de ‘Hoy’ confesó que luego del nacimiento de su hijo atravesó por un episodio de depresión bastante fuerte, es por ello que luego de acudir con médicos especialistas, tomó la decisión de medicarse para combatir este trastorno.

Galilea Montijo Galilea Montijo / Instagram

Galilea Montijo confiesa que no puede dejar los antidepresivos

En medio de la conversación con sus compañeras de programa, Galilea habló abiertamente de la dependencia que generó con los antidepresivos, señalando que el trastorno suele regresar por el estrés laboral y situaciones personales en específico.

“Para mí es terrible, el día que no me tomo mi pastilla en la noche. La depresión no la creas tú, te la crea el estrés, la carga de trabajo, el exterior, 20 mil cosas. Pero no puedo dejar el medicamento, aunque no es fuerte”, comentó.

Asimismo, la presentadora de televisión explicó que durante su proceso tuvo que probar diversos tratamientos, especialmente porque algunos complicaban más la situación, es por ello que durante sus sesiones de terapia le recetaron un medicamento que la ayudó a estabilizarse.

Galilea Montijo Galilea Montijo

Por su parte, sus compañeras del programa ‘Netas Divinas’ compartieron su opinión sobre el tema y este tipo de trastornos que han dejado de ser un tabú en la población.