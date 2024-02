Jorge Cañas y Manelyk González terminaron su amistad, esta sería la razón

Después de mantener una amistad cercana durante más de 15 años, Jorge Cañas y Manelyk González terminaron su relación de amistad. La influencer reveló que la ruptura ocurrió porque se involucró sentimentalmente con un hombre casado, lo que resultó en la destrucción de su matrimonio. Este hombre no era una persona cualquiera, sino alguien cercano a Jorge Cañas, lo que el conductor del programa televisivo ‘Hoy’ percibió como una traición.

¿Cómo fue que Manelyk traicionó a Jorge Cañas?

Manelyk González ha sido objeto de numerosos comentarios después de que se hiciera público que la razón por la cual finalizó su amistad con Jorge Cañas fue una traición.

En una entrevista con una conocida revista de espectáculos, la famosa influencer mexicana compartió que mantenía una estrecha relación con Jorge Cañas, e incluso la familia del conductor de ‘Hoy’ la consideraba como un miembro más.

No obstante, todo cambió cuando González se involucró con un hombre casado, ocasionando la destrucción de su matrimonio. Este hombre no era una persona común, sino el esposo de la hermana de Jorge. Al enterarse de esta situación, este optó por romper todos los lazos con la ex participante de ‘La Casa de los Famosos’.

En una declaración a la prensa, una amiga de Manelyk explicó que era habitual ver a la influencer en eventos familiares de Jorge Cañas, ya que ella convivía estrechamente con todos.

La hermana de Cañas, llamada Fernanda, estaba casada con Alberto, un empresario que aspiraba a convertirse en influencer de automóviles.

Según la fuente, Alberto comenzó a solicitar consejos a Manelyk para destacar en las redes sociales, lo que llevó a que ambos establecieran una relación más cercana.

Fernanda, al parecer, nunca sospechó de esta situación, ya que sabía que la ex AcaShore era muy cercana a su hermano. Además, señaló que, a finales del año pasado, Alberto y Fernanda ya experimentaban algunos problemas en su relación, pero decidieron pasar el Año Nuevo juntos en Quintana Roo.

Durante ese tiempo, la pareja tuvo una discusión, y Alberto aprovechó ese momento para dejar a su esposa e irse con González.

Así fue como Jorge se enteró de lo que realmente ocurría

Aunque la familia del conductor de ‘Hoy’ no tenía ningún tipo de sospechas, todo cambió cuando un video se viralizó durante el sismo del 17 de febrero, en donde aparecía Manelyk y Alberto juntos.

Según el medio, un vecino de la influencer compartió un video que mostraba cómo los residentes desalojaban sus departamentos durante el sismo, y en ese momento se observaba a Manelyk y Alberto.

Este evento desató sospechas en la familia de Cañas, aunque inicialmente no querían creer que alguien cercano a ellos los hubiera traicionado de esa manera.

A pesar de ello, González y Alberto continuaron viéndose, y una amiga de Jorge los había observado, informándole de inmediato al conductor de Hoy.

Después de confirmarse que Manelyk y Alberto habían salido a pesar de saber que estaba casado, la familia de Jorge Cañas decidió cortar todos los lazos con la influencer.

A pesar de ser consciente de que la relación no iba a durar, el famoso conductor optó por poner fin a cualquier tipo de vínculo con Manelyk González.