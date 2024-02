Isabel Lascurain de Pandora: “Está difícil dedicarle a alguien una canción de amor diciendo babosada y media”

Isabel Lascurain ha pasado gran parte de su vida en los escenarios, pero siempre ha sido una mujer que le gustan los retos, por eso le gusta adaptarse a los cambios. La cantante se divierte en Inesperado Tour que realizan Pandora y Flans, pero también con su lado de tiktokera que le ha brindado una nueva manera de conectarse con las nuevas generaciones.

La integrante de Pandora platicó con Publimetro sobre los casi 40 años de carrera artística, en la que revela que solo tuvieron una pausa cuando decidieron ser mamás.

“Cuando empezamos la carrera, si me hubieras dicho que íbamos a durar 38 años, pues te hubiera dicho, pero ni de chiste. Hay altas y bajas, pero como que nunca nos hemos rendido. La única vez que paramos no fue precisamente por estar en un momento no muy bueno, sino porque queríamos dedicarnos un poco más a nuestros hijos. Pero cuando decidimos volver, pues volvimos y no hemos parado”, comentó la integrante de Pandora.

Inesperado Tour se ha convertido en una gran sorpresa para Flans y Pandora, que han tenido localidades agotadas, y este año tienen agenda llena con conciertos en Latinoamérica y Estados Unidos.

“Tenemos conciertos en muchísimos lados. De México nos vamos a Bolivia, luego a Estados Unidos, pero sí tenemos muchísimo trabajo, gracias a Dios,. Tenemos todo el año con chamba, y muy sorprendidas con todo lo que nos está pasando. También estamos muy sorprendidas con todo lo que nos dice la gente y los medios, porque le llaman la Gira del soldado, porque no hemos parado de tener soldados. Después de 38 años de carrera, eso es lo divino. Todas estamos profundamente agradecidas de lo que nos está pasando, de lo que estamos viviendo”, compartió.

Defensora de las baladas y las letras dedicadas al amor, Isabel, también explica que al amor se le canta de diversas maneras.

“Algún día nos sugirieron en la disquera, te hablo de muy a los principios, si nos gustaría grabar algo más como de rock, y respondimos que no; la verdad es que queremos ser fiel a lo que nosotros sabemos defender, el amor siempre tiene su cabida y las canciones románticas siempre tienen su cabida. Yo me doy cuenta de las fiestas de mi hijo, por ejemplo, que son chavos de 21 años sí sus rolas de de reguetón y de todo lo que tú quieras, pero todas las fiestas terminan con canciones de los ochenta: Mijares, Pandora, Yuri, entre otros, pues al final son las canciones de dolor para canturrear”, explicó la cantante.

Pandora y Flans van por una nueva vuelta de conciertos en México y Estados Unidos. (Foto: Cortesía.)

Lascurain habló sobre las canciones de amor de hoy en día, “pues sí está difícil, como decía mi hermana, y es verdad, está difícil dedicarle a alguien una canción de amor diciendo babosada y media, como digo, no babosada y media, simplemente los chavos hoy en día tienen otra otra forma de escribir. Muchos que suelen dedicar canciones de amor, pues se van directamente a nosotros; es decir, a Luis Miguel, Mijares, Pandora, Emannuel y Yuri, que tenemos estas rolotas increíbles de amor que están muy bien hechas con letras preciosas”.

“Creo que aquí (Guadalajara) será la última vez que vayamos con este Inesperado Tour primera parte, porque ya nos vamos a nuestras giras de Estados Unidos y regresando haremos algunos cambios importantes en el show”. — Isabel Lascurain

Por lo pronto, Pandora y Flans inician un nuevo ciclo de Inesperado Tour, pero hay posibilidades que puedan grabar un tema inédito.

“Queremos grabar algo juntas, por supuesto que sí. Tal vez algo inédito, no sabemos si nos vamos a aventar a hacer el inédito, pero también estaría padre. Si nos llega la rola, yo creo que nos aventamos el inédito”, adelantó.

Faceta de tiktokera

“Yo no soy influencer, la verdad no creo que sea influencer, porque solo me divierto; la verdad lo hago porque me divierto, me paso bien e Instagram lo manejo bastante. TikTok se ha convertido en una buena herramienta que me parece muy padre. Tengo mi buena cantidad de seguidores, porque les causa gracia y les divierte un poco lo que hago. Nadie me pone un chicote para que lo haga, ¿sabes? Realmente me divierte, me la paso bien; al final, sí acabas haciendo una chamba, porque pues de repente dices, ay caray, no he subido nada (risas). Es una ‘chambita’, pero la verdad es que la paso muy divertida”, reveló.

Próximos conciertos en México

Guadalajara. 1 de marzo, Auditorio Telmex

Acapulco. 29 de marzo, Fórum Mundo Imperial

CDMX. 2 de octubre, Auditorio Nacional

