Matías Novoa cuenta los motivos detrás de sus dos divorcios antes de casarse con Michelle Renaud

La relación entre Matías Novoa y Michelle Renaud parece ir viento en popa. Ambos se casaron en diciembre y ahora esperan juntos un bebé. El actor de 43 años y la actriz, de 35, le dan de nuevo una oportunidad al amor, en lo que parecer ser el sí para siempre.

El mismo actor mexicano reconoce que, como cualquier persona en el mundo, tiene un pasado de relaciones que no funcionaron. Espera aprender de esos fracasos amorosos para poder florecer su relación con Renaud.

En una entrevista que reseña la revista Quien, Novoa cuenta los detalles de por qué se divorció en dos ocasiones, y además añade los motivos por los que no está con la mamá de su primer hijo.

Matías se casó dos veces: una con la cantante chilena Daniela Castillo (duraron dos años) y la segunda con Isabella Castillo (no son familia y también duraron dos años). En el medio de estas dos relaciones tuvo a su primer hijo, con la venezolana María José Magán, una actriz con quien nunca tuvo una relación y siempre criaron al hijo como padres solteros.

¿Qué pasó con Daniela Castillo?

“Me casé a los 25 años por primera vez en Chile antes de venirme a México. Me casé muy chavo con toda la ilusión, me faltaba mucho por recorrer a mí, a ella, mis objetivos se hicieron esto y los de ella para otro lado y no resultó. Ella es cantante chilena y se llama Daniela Castillo… (Yo me quedo en México) y ella se regresa, todo en buenos términos, ella siguió con su carrera allá, ella buscaba una carrera acá, pero no tuvo la paciencia”, dijo, según la revista Quien.

¿Y con Isabella?

“Volví a creer en el amor, me volví a casar, tampoco funcionó. (Se llama) Isabella, se apellida Castillo también, fue en Estados Unidos y tampoco funcionó, viajes, la carrera te dispersas mucho, la pandemia... no hubo comunicación quizás, la vida”, señaló el mexicano de 43 años.

La mamá de Axel

“Desde que nació Axel nunca estuvimos juntos, no nos casamos ni nada y siempre crie a Axel solo, éramos él y yo. Él siempre supo la relación que teníamos su mamá y yo, de llevarnos bien por él, que lo amábamos mucho y como creció así, nunca fue de ‘¿Por qué no estás con mi mamá?’. Es muy maduro y entendió mucho, es como un señor chiquito, es diferente”, dijo Matías.