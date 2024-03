¿Por qué Paulina Rubio habría rechazado a Timbiriche?

Paulina Rubio hizo su debut en Timbiriche, grupo musical infantil a principios de la década de 1980; después de varios meses de preparación artística. Su trayectoria inició en estas filas, y ahora vuelve a los escenarios con ‘90′s Pop Tour’, sabiendo que había rechazado la invitación de sus excompañeros. Rubio contó en una oportunidad, cómo fueron sus inicios.

“Yo entro a Timbiriche de una, estaba en el camerino de mi madre mientras ella hacía Amalia Batista. Estaba haciendo mis tareas y empecé a ver que hacían una fila muy grande los niños, fui, me hice la fila y era para lo de la banda. Y me quede en el primer llamado”, expresó la famosa quien en ocasiones también ha comentado que se ha sentido arrepentida por haber iniciado tan pequeña su vida artística, resaltando que casi no pudo disfrutar de su infancia.

Volver a Timbiriche tiene un costo

De acuerdo con el sitio web de ‘Pop picante’, la cantante pudo haber solicitado hasta $500 mil dólares por su actuación en la banda musical. Según se informa, Timbiriche podría haberle ofrecido entre $100 y $200 mil dólares por unirse a la gira, mientras que el tour pop de los años 90 pudo haber negociado con ella alrededor de $300 mil dólares, es decir, más de $5 millones por presentación.

Para muchos fue desconcertante la noticia, pero la espera ya se acabó. Desde la cuenta oficial de los ‘90s Pop Tour’ confirmó que ´La Chica Dorada’ estará de vuelta y participará en esta gira.

“La estrella dorada más brillante ya llegó a esta FIESTA #AllStars ⭐️✨LA REINA DEL POP LATINO está lista para unirse a nuestra alineación. ✨ ¡Bienvenida @paulinarubio! Es un honor tenerte en el escenario más noventero, que a partir de hoy se pinta de DORADO”, expresaron.

Los fans estallaron las redes sociales con comentarios:

“Llegó la estrella más importante de México. La fiesta se armó”, “La única e indiscutible Reina Del Pop Latino”, “Qué genial noticiaaaa, ya quiero que sea 8 de marzo”. Son algunos de los mensajes. .

Los seguidores de esta agrupación esperan ansiosos las fechas pautadas para los shows en México: