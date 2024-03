¡Al son que le toquen! Camila se estrena en las rancheras

¡Al son que le toquen! Camilia estrena canción con mariachi

Mario, Pablo y Samo tenían claro que si regresaban, lo harían de una manera épica. En 2023, Camila volvió a unirse para lanzar los temas Fugitivos, 120 e Incendio, con los cuales comenzaron a echarle leña al fuego y a forjar el éxito que quieren conseguir en esta nueva etapa.

El trío presenta una canción de esas que provocan “sed de la mala”, de esas desamor que suenan mejor con mariachi, a la cual titularon Diamantes y amaranto, y con una composición de Mario Domm que reza:

“Porque me apagas con tus besos que me saben a mentira. Eres el dolor más grande de mi vida, solo quiero arrancarte y de raíz. Ir olvidando, los diamantes se volvieron amaranto. ¿Cómo pude permitirme amarte tanto? Qué tristeza seguirte necesitando”; frase bajo la intensa y potente voz de Samo.

“Sí me tomé unos mezcales para poder grabar esta canción, no era porque por la dificultad, sino para entrar en el mood. Sí me metí en el papel. Creo que es una que es una historia con mucho dolor, con mucho desamor, pero también con mucha honestidad de agradecimiento por el amor vivido. Es una canción que tiene mucha fuerza, historia y esencia. Sin duda, México se hace presente en esta canción”, explicó Samo en entrevista con Publimetro.

El autor de Diamantes y amaranto, Mario Domm, también nos contó cómo nació este tema. “Salió natural, y cuando la montamos sonó muy poderosa, nos recordó a las canciones del inicio de Camila. Ahora estar de promoción nos llena de alegría, porque además es algo diferente, nos refresca también a al cantar. Además, yo soy del norte, soy de Torreón, así que tengo esta tengo esta vena de la música mexicana norteña”.

Camila tiene emblemático regreso

Fue en 2013 cuando la agrupación tomó la decisión de tomar caminos por separado, fue en medio de polémicas, especulaciones y mal entendidos. Pero 10 años después los integrantes de Camila ya son mucho más maduros, “ha sido una dinámica que hemos disfrutado mucho el poder de conectar de nuevo”, enfatizó Pablo Hurtado, y agregó, “creo que cada canción de este álbum que estamos por lanzar, cuidamos mucho que cada interpretación tuviera el sentimiento adecuado, más allá de cuidar la parte técnica. Fue muy padre grabar nuevamente los tres, darnos cuenta de que cada quien ha crecido y madurado. Ahora que también ya empezamos a a salir de gira, nos faltaba ese reencuentro con el público, estar frente a la gente y nos sentimos agradecidos y emocionados de lo que pasa cada noche que estamos en un escenario, se nota esa emoción, extrañaban vernos juntos y nosotros también nos extrañábamos, ha sido una conexión muy padre la que hemos vivido”.

Hurtado también detalló que encontraremos en próximo material discográfico que lanzarán, “queremos plasmar lo que somos, las historias que hemos vivido, el crecimiento personal de cada uno y como banda. Así como la evolución natural de nuestro sonido e influencias, creo que es un álbum que cuando lo escuchen se van a dar cuenta que tiene una paleta muy grande de sonidos e historias, ninguna canción se parece entre ellas y eso me encanta. Fuimos muy selectivos a la hora de hacer este repertorio, lo seleccionamos de más de 40 canciones y simplemente queremos que la gente cuando lo escuche conecte con las historias y melodías. Ojalá sean de las canciones que podamos tocar durante muchos años más”.

Todo cambio, Mientes, Aléjate de mí, Coleccionista de canciones, entre muchos otros temas, forman parte del soundtrack de vida de muchas personas, aunque a ellos, eso aún les sorprende. “A veces no nos damos cuenta de la magnitud que tenemos. Aunque sabemos que el proyecto es parte de la vida de muchas personas, creo que no imaginamos cuántas veces al día se están dedicando alguna canción, están sintiendo, recordando o están enamorándose con nuestras música. Es una bendición muy grande el poder estar juntos, de que este proyecto existiera y ahora de que esté de regreso con los tres a punto de compartir un nuevo álbum. Ahora que tenemos Diamantes y amaranto en las manos, y que lo estamos compartiendo con el público es una gran alegría, así como el poder seguir siendo parte de la vida de del público”, enfatizó Samo.

¿Qué dice Diamantes y amaranto?

Profundamente agradecido estoy

Por haberte amado

No importa si al principio

En medio o al final

Pude haber llorado

Y es que nada de lo que haga

Cambiará los hechos

El tiempo resquebraja todo, todo

Y a nosotros también

Me llevo lo mejor, pues fui feliz

Más que nadie en este mundo y en la vida

He aprendido a llevar tu cicatriz

Siempre encendida

¿Por qué me apagas

Con tus besos

Que me saben a mentira?

Eres el dolor más grande de mi vida

Solo quiero arrancarte de raíz

Ir, olvidando, los diamantes

Se volvieron amaranto

¿Cómo pude permitirme amarte tanto?

Qué tristeza seguirte necesitando

No siento culpa

Pues la verdad lo he dado todo

Solo queda tu recuerdo

El alcohol y un ya ni modo

Me llevo lo mejor, pues fui feliz

Más que nadie en este mundo y en la vida

He aprendido a llevar tu cicatriz

Siempre encendida

¿Por qué me apagas

Con tus besos

Que me saben a mentira?

Eres el dolor más grande de mi vida

Solo quiero arrancarte de raíz

Ir, olvidando, los diamantes

Se volvieron amaranto

¿Cómo pude permitirme amarte tanto?

Qué tristeza seguirte necesitando

Ir, olvidando, los diamantes

Se volvieron amaranto

¿Cómo pude permitirme amarte tanto?

Qué tristeza seguirte necesitando