Juan Rivera realiza impactante revelación sobre su vida privada

El famoso cantante Juan Rivera, reveló recientemente una traumática experiencia que vivió durante su infancia, afirmando que en ese entonces no comprendía la gravedad de la situación.

Fue en uno de los videos que Doña Rosa suele compartir en su canal de YouTube, en donde el miembro de la dinastía Rivera reveló que sufrió abuso por parte de una mujer cuando él tan solo tenía 7 años de edad.

“¿Usted sabía que a mí me hicieron algo de niño? Era una mujer, y como yo era niño, tenía siete años dije: ‘está chido este rollo… soy niño, ella niña y esto es normal’. Yo no capté que era una locura hasta que mi Juanito tenía siete años”, dijo el ex participante de ‘La Casa de los Famosos’.

Asimismo, también indicó que en ese entonces no entendía que la situación era realmente grave, pues se trataba de una persona que doblaba su edad, ya que la adolescente tenía 14 años de edad.

De esta manera, el famoso reveló que luego de tener a su hijo fue que tomó conciencia de la gravedad de la situación, ya que cuando él estaba pequeño este tipo de situación no se consideraba tan grave.

A través de redes sociales, usuarios mostrando su apoyo al cantante y al mismo tiempo se mostraron indignados al escuchar los comentarios de su madre Doña Rosa, ya que aseguran que “fue poco empática con su hijo”, luego de que esta comentara que a él “le gustaba la leperada”, por tal motivo tenía que estar detrás de ellos, sin mostrar ningún tipo de consuelo para su hijo que acababa de confesarse.

“Como actúa la mamá cuando el empieza a hablar de eso…”.

“En esa familia a todos les paso, ¿cómo está esto?”.

“Le paso eso a Jenni, Rosie, Lupe y ahora Juan. Y a la señora se ve que le vale salchicha”.

“Yo quisiera saber dónde era que ella estaba cuando le pasó todo este a sus hijos”.