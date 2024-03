María León admite que es “muy borracha” y fan le responde

María León, además de ser una mujer hermosa y talentosa, se destaca por su versatilidad en el canto, el baile y la actuación. Graduada en Artes Escénicas, ha experimentado un desarrollo profesional significativo, siendo reconocida como una de las mujeres más talentosas en la industria del entretenimiento. Sin embargo, la exvocalista de ‘Playa Limbo’ compartió abiertamente sus defectos en una entrevista reciente.

La intérprete de éxitos como ‘El tiempo de ti’ y ‘Piérdeme el respeto’ participó como invitada especial en el podcast ‘Somos Aliadas’, conducido por Verónica Toussaint, Paola Rojas y Luz María Zetina. Durante la conversación, la cantante de 37 años abordó varios temas, destacando especialmente aspectos personales al afirmar que tiene la tendencia de beber en exceso al declarar: “soy muy borracha”.

La sorprendente confesión de María León dejó perplejas a las conductoras de ‘Somos Aliadas’, ya que les resultaba difícil imaginar cómo alguien podría hacer tal declaración teniendo uno de los cuerpos más impresionantes en la industria del entretenimiento en México. Al presentar a la actriz, Luz María Zetina la elogió, preguntando: “Brillas, ¿dónde no brilla María León?”, describiéndola como “hermosa”.

Ante este comentario, María León respondió de manera humilde diciendo “en varios lugares”. En consecuencia, Verónica Toussaint comentó de manera lúdica: “Seguro debes tener un lugar donde no (brilles), porque ya sabemos que sí brillas. Todo se sabe. Hay dos cosas que se ven desde la luna, la Muralla China y que brillas”. Esto animó a la actriz de ‘Guerra de ídolos’ a abrirse y compartir sus “defectos” y “debilidades”.

“No sé patinar, por ejemplo. Me cuesta mucho trabajo soltar, soy muy aprehensiva. Me cuesta mucho soltar, no sólo lo mío, sino lo de mi equipo. Soy bien dura a veces, y eso no me gusta mucho. Muy perfeccionista, pero a veces demasiado”.

Aunque compartió abiertamente este aspecto, María León admitió que lo que menos le gusta de sí misma es que es “muy borracha”. Incluso reveló que su bebida preferida es el mezcal, al afirmar: “soy mezcalera”. Ante las dudas sobre cómo podría ser “borracha” con su impresionante figura, explicó que el alcohol tiene efectos deshidratantes.

Paola Rojas compartió un clip de la entrevista en Instagram, generando reacciones de los fanáticos de María León, algunos de los cuales expresaron humorísticamente “te acompaño en la borrachera”. Otros comentarios reflejaron la empatía con la confesión de la cantante, señalando “a todas nos pasa”.