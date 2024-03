Así fue la reacción del hijo de Fabiola Yazmín en televisión tras la pérdida de su madre

Fabiola Yazmín Ortega, animadora del programa infantil ‘Bely y Beto’, falleció hace un mes debido a complicaciones en su embarazo. El bebé sobrevivió y está siendo cuidado por su padre y su hermano mayor.

Es por eso que en el programa ‘Hoy’ entrevistó al viudo de Fabiola y a su hijo mayor para conocer cómo han enfrentado la ausencia de la matriarca y la responsabilidad de cuidar al bebé.

Édgar Palacios recuerda cómo se enteró de la muerte de Fabiola Yazmín. Así mismo lo relató: “Llevaba un embarazo perfecto en el cual a ella le subió la presión. El doctor nos dijo que los latidos del corazón del bebé iban más lentos y de ahí no supe nada más de ella.’’

‘’Me despedí con un beso en su frente. Salió el doctor y me mostró al bebé y de rato me dijo que a Fabiola se le complicó todo y que iba a pasar a cuidados intensivos”, concluyó

Un tributo emocional

Adrián, el hijo mayor de Fabiola y Édgar, compartió un conmovedor mensaje en memoria de su madre. El adolescente dijo:

“Le diría que nunca me suelte, que siempre me tenga de la mano en todos los proyectos, que todo va a ser pensando en ella haciendo el mayor esfuerzo de mi parte. Así como a mí no me faltó nada, a mi hermano tampoco le va a faltar nada. Que se sienta orgullosa, fue la mejor del mundo; voy a hacer todo lo posible para que triunfar y no hacer nada a medias, como ella me lo dijo”.

La muerte de Yazmín ha dejado un vacío en su familia y en los corazones de quienes la conocieron a través de su trabajo en ‘Bely y Beto’. A pesar del dolor, la familia y los fanáticos se muestran unidos y comprometidos a cuidar del bebé que ella dejó atrás.