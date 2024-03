Conoce la trayectoria artística de Pablo Cruz Guerrero, quien será ‘Chespirito’ en bioserie

El actor mexicano, Pablo Cruz Guerrero, es conocido por sus diversas participaciones en telenovelas, series, obras de teatro y cine, tanto en la ciudad de México, como en España y en Estados Unidos. Su reciente proyecto es el personaje de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, en la bioserie titulada ‘Sin querer queriendo’ y la cual ya se encuentra en proceso de filmación.

Guerrero ha recibido varios halagos por las redes sociales, tras mostrar las primeras imágenes encarnando a ‘Chespirito’, pues el parecido ha sido impresionante. Su vida artística es de total éxito, destacándose con su participación en sus más recientes series, tales como: ‘Luis Miguel, la serie’ y ‘La viuda de los jueves’.

Así mismo, según su biografía, Pablo estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), además de ser administrador de empresas. Su gran debut fue con la obra ‘Las brujas de Salem’, y a esta se sumaron ‘Las heridas del viento’, ‘Las tres hermanas’, ‘Tartufo’, ‘Que ruina de función’, ‘La hija de Rappaccini’, entre otras.

En cuanto a sus pasos por el mundo del cine, el galán ha actuado en diferentes películas, como: ‘Sin memoria’, ‘El estudiante’, ‘Casi divas’ y en ‘From Prada to Nada’.

¿En qué telenovelas ha estado Pablo Cruz Guerrero?

Una de las mejores interpretaciones de Pablo Cruz Guerrero fue en la novela mexicana ‘Cuando me enamoro’, en la cual protagonizó a ‘Daniel’. También ha participado en otras producciones como: ‘Papá a toda madre’, ‘Perseguidos’, ‘El hotel de los secretos’, ‘Verano de amor’, ‘Palabra de mujer’, ‘A que no me dejas’, ‘Mi pecado’, entre otras.

Algunas de sus otras aficiones que resaltan en su vida cotidiana son: El deporte, la cocina y la pintura, además ha estado presente en varias causas benéficas como: ‘Dona en vida’ y ‘Sin Maíz no hay país’, y de igual manera se ha manifestado pacíficamente ante la empresa Monsanto.