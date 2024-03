¿Cuáles son las razones por las que Ricky Martin y Luis Miguel no se soportan?

A pesar de que Ricky Martín y Luis Miguel son dos artistas destacados y muy populares desde la década de los 90, no ha sido factible que tengan una relación ideal, especialmente debido a su consolidación y potencial para crear una gran sinergia musical. Durante años se ha dado a conocer que ambos famosos no han tenido buen contacto, de hecho, Victoria D’Apice, una amiga de Luis Miguel, reveló los motivos por los cuales Ricky Martín, y el actual novio de Paloma Cuevas, no tenían una relación agradable ni en el ámbito artístico.

Ricky Martin y Luis Miguel ¿Hay rivalidad?

La modelo afirmó que su fuerte rivalidad con el cantante le habría impedido prácticamente soportarlo. Además, expresó que de los tres artistas destacados, Chayanne, Cristian Castro y Ricky Martín, este último era el que siempre representaba una amenaza para el Sol de México.

“Yo creo que Ricky Martin sí, aunque quizás él no lo admitiera, pero ese sí. Los demás no eran ni su target. Con Micky no se hablaba de Ricky, jamás estuvo cerca de él, nunca nos cruzamos con él. Aunque no lo decía, esa gente era su competencia”, dijo la allegada a Luis Miguel por muchos años, revelando el misterio que había entre la nula relación de LuisMi y Ricky.

¿Cuáles es la causa de su supuesta enemistad?

Hay algunos internautas que comentan que las razones son las siguientes:

“Luis Miguel desde que Ricky cantó en el mundial de fútbol y se convirtió en un artista mucho más famoso y exitoso que el en todo el mundo el empezó a tenerle envidia a Ricky Martin. Eso lo han dicho varios medios de diferentes países”. Otros expresan que en entrevistas en los años de sus inicios, Martin expresó que nunca han tenido conflictos ni a nivel personal, ni profesional.

Por otro lado, los seguidores alegan que el intérpete de ´La incondicional’, siempre ha marcado diferencias con Cristian Castro y en 2023 lo demostró en uno de sus concierto en Argentina donde ignoró por completo a el cantante de ‘Azul’.