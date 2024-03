¿Qué hace atractiva la cinta ‘Ricky Stanicky’?: humor para adultos con Zac Efron y John Cena

No fue fácil lograr que el grupo de actores y director se concentrara en la charla, porque las carcajadas interrumpían algunas respuestas, pero eso demostró que en este proyecto Zac Efron, Jermaine Fowler, Andrew Santino, Lex Scott Davis, Anja Savcic, Jeff Ross, William H. Macy y John Cena, así como el cineasta Peter Farrelly, gozaron el hacer la cinta Ricky Stanicky: El impostor.

“Hago el papel de Dean, uno de los tres amigos que han estado juntos desde que eran muy pequeños. Y se meten en muchas travesuras y problemas, como todos los jóvenes. Y han creado este cuarto amigo al que le echan la culpa de todos sus problemas o, ya sabes, de su mal comportamiento. Pero él no es real. Es falso. Pero se comprometen con la mentira y tienen que inventar realmente a esta persona falsa. Le dan una cuenta de Instagram. Tienen, ya sabes, un diario de todas sus aventuras juntos. Lo han convertido en un filántropo al que es realmente difícil llegar. Y es una mentira bastante elaborada. Entonces, en algún momento, tienen que hacer que este tipo cobre vida”, adelantó Zac Efron, quien mostró su emoción de hacer algo diferente.

Ricky Stanicky y sus adorables 'mentirosos' llegan a la pantalla (Foto: Cortesía Prime Video.)

El director, Peter Farrelly, quien ganó recientemente un Óscar por Green Book, ahora está de vuelta en la comedia.

“Sabes, nunca planifico bien. Nunca tuve un plan a largo plazo, como hacer comedias, luego dramas, luego esto. Simplemente hago las cosas, y este es el de ahora [risas]. Este proyecto estuvo flotando durante 15 años. Por ejemplo, Locos por Mary tardó 10 años. Me encantó poder terminarla con estos muchachos, quiero decir, no podría haber sido un mejor elenco que estos muchachos”, comentó el cineasta.

John Cena interpreta a un decadente actor y obsceno imitador de celebridades, Rock Hard Rod, para darle vida a Ricky.

“Oh, seré la peor respuesta. Interpreto a alguien que es imaginario. Imagina eso. Interpreto a alguien que es invisible.Teníamos un grupo fantástico. Y salir con estos chicos todos los días y simplemente hacernos reír unos a otros y, con suerte, hacerlos reír a ustedes. Eso fue algo realmente especial, así que tienen que verme (risas)”, agregó Cena.

Ricky Stanicky se convierte en el amigo imaginario que los saca de problemas. Veinte años después de crear a este “amigo”, Dean, JT y Wes (Zac Efron, Andrew Santino y Jermaine Fowler) continúan usando al inexistente Ricky como coartada útil para justificar sus inmaduros comportamientos.

El actor William H. Macy habló de Summerhayes, el jefe de todos estos tipos y dirige el negocio, “leí el guion. Me encantó de inmediato. Fue todo un acto de cuerda floja mantener esa pelota en el aire y lo hicieron maravillosamente. Y luego llegué a la parte del sexo y no sabía que eso existía (risa). Pero en toda mi carrera, incluso en las cosas serias que he hecho, siempre pienso que hay que aportar un poco de ligereza. Dios nos ayude de estas películas que son implacablemente tristes. Creo que es una regla de Mike Nichols. Si quieres que la gente se ría, aprovecha un momento serio. Y si quieres que la gente llore, busca un momento cómico”.

Al final, Peter Farrelly, dejó en claro que Ricky Stanicky no solo es una comedia para pasar un buen rato.

“Creo que al principio solo queríamos reírnos. Y luego nos dimos cuenta, bueno, espera un segundo. Estos son sólo un montón de imbéciles que le mienten a sus novias. Y eso no está bien. ¿Por qué mienten? Y cuando pensamos en eso, eso cambió todo. Es como, oh, está bien. Entonces, en realidad hay una razón por la que mientes, ¿sabes? Y normalmente mientes para protegerte. ¿Y por qué te proteges? Quizás por miedo a alguna repercusión. Y cuando eso entra en juego, cambia el tono. Cambia casi todo”, finalizó.

“Peter (Farrelly) tiene un increíble sentido del tono. Puedes confiar en él con casi todo, es realmente constructivo, y nos sacó lágrimas pero de risas” — Zac Efron (Dean)

“Esta película es audaz. Creo que también se necesita audacia para hacer una gran comedia” — Jermaine Fowler (Wes)

“Habla de bromas sobre mentirosos y todo eso, pero al final se trata de segundas oportunidades, y tiene corazón. Fue como si todos estuvieran redimidos de una manera que al final me hizo feliz” — Jeff Ross (Rabino Greenberg)

¿Cuándo y dónde se estrena Ricky Stanicky ?

7 de marzo se estrena por Prime Amazon

108 minutos dura la película

