Ángela Aguilar se encuentra con su doble y los fans critican que no se parecen en nada

Ángela Aguilar, la talentosa cantante mexicana, se encontró con su doble sorprendentemente similar, Nina Murgas, una artista que ha ganado reconocimiento en las redes sociales por su habilidad para imitar a la hija de Pepe Aguilar.

El encuentro entre las dos artistas tuvo lugar recientemente, y según Ángela, fue un momento de shock y asombro. En un video compartido en su cuenta de Instagram, Ángela expresó su sorpresa al descubrir la existencia de Nina, revelando que ambas se conocieron de manera espontánea.

Además, la hija de Pepe mencionó que Nina participó en el programa “Yo Me Llamo” y tuvo el honor de ser invitada por ella.

En el video, Ángela destacó el impresionante talento de Nina, elogiando su habilidad para imitarla. “Estoy en shock. Somos iguales y nos conocimos de sorpresa. ¿Tú tampoco sabías? Si no saben, ella estuvo en un programa que se llama Yo Me Llamo y tuve el honor de que ella me invitara a mí”, compartió Ángela en la publicación de Instagram, según reseña Milenio.

La sorpresa y emoción fueron mutuas, ya que Nina Murgas también expresó su alegría en un comentario en el video de Ángela. “Ángela es una persona maravillosa, hermosa. Me siento muy feliz. ¡Este momento lo recordaré por siempre! Estás en mis oraciones, Ángela, Dios bendiga tu carrera y todos los aspectos de tu vida. GRACIAS, te quiero”, comentó Nina.

A pesar de la conexión positiva entre las dos artistas, algunos usuarios de las redes sociales no tardaron en expresar sus opiniones divididas.

Algunos criticaron la similitud física, señalando que no veían parecido entre ellas. Esta discrepancia de opiniones generó debates entre los seguidores en línea, destacando la subjetividad en la percepción de la semejanza física.

Este encuentro inesperado ha generado un intercambio de opiniones en las redes sociales, dejando a los seguidores de Ángela Aguilar y Nina Murgas compartiendo sus puntos de vista sobre este curioso encuentro entre dos talentosas artistas.