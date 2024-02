Ángela Aguilar ya estaría viviendo con su novio Josh Ball

Aparentemente, Ángela Aguilar habría empezado a vivir con su novio Josh Ball, quien es un reconocido jugador de fútbol americano con quien ha estado saliendo desde hace varios meses.

La noticia la compartieron los conductores del programa de YouTube “Chisme No Like”, quienes fueron los que revelaron que la cantante tendría una relación con el deportista estadounidense hace un tiempo.

La noticia se confirmó gracias a las publicaciones de Ángela Aguilar y Josh Ball, pues desde hace meses han tenido el mismo fondo en sus fotografías, con los objetos en el mismo lugar, pero, además, se ha visto al jugador entrando y saliendo del departamento de la cantante que se encuentra en Houston.

Desde que se ha empezado a rumorear sobre la posible relación de Ángela Aguilar y Josh Ball, algunos usuarios han empezado a advertirle a Pepe Aguilar que esté pendiente de su hija.

☆ El T.O. Josh Ball, de los Dallas Cowboys, es el supuesto "novio de Ángela Aguilar".

La joven fue relacionada con el jugador Josh Ball de los Cowboys

En las últimas horas ha circulado el rumor de que Ángela Aguilar habría comenzado un nuevo romance con la celebridad de la NFL. pic.twitter.com/VWtiQ4DWAH — Oana Montana (@MontanaOan66020) July 9, 2023

De acuerdo con la información que obtuvieron en “Chisme No Like”, la ex del jugador de fútbol americano, llamada Sandra Sellers, lo denunció por violencia doméstica.

Durante dos años (de 2016 a 2018), Josh Ball habría llegado a maltratar a su entonces pareja en 11 ocasiones, logrando que interpusiera una orden de restricción en su contra como medida de protección.

#ESPECTÁCULOS | ¡Nuevamente en la mira!👁



Ángela Aguilar y el jugador de los Vaqueros de Dallas, Josh Ball dan incisos en que se encuentran saliendo, aunque la cantante no ha confirmado nada.❌



Se menciona que el jugador ha sido acusado de violencia 💥👊por su expareja. pic.twitter.com/WaIE3HVUCc — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) July 9, 2023

No sería la primera vez que Ángela Aguilar tiene un romance con alguien controvertido, pues antes salía con uno de sus productores quien le llevaba 20 años, ahora se dice que está saliendo e incluso viviendo con un posible maltratador.

Los fans de la cantante esperan que Josh Ball haya ido a terapia de control de ira y logra cambiar verdaderamente, para que no llegue a violentarla.