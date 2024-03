La cineasta mexicana Lila Avilés inspira a Barbie

Cada año, Barbie reconoce a diversas mujeres que son un referentes en su industria, por lo que crean una muñeca con su imagen y semejanza; todo esto en el marco de Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo.

Viola Davis, Kylie Minogue y Shania Twain son algunas de las celebridades que fueron reconocidas este 2024, además de la mexicana Lila Avilés. Publimetro habló con la cineasta sobre el significado que tiene para ella ser reconocida con su propia Barbie.

“Es una locura. Con Tótem han pasado muchas cosas, es un año que esta película no me suelta y justo cuando pensaba que venía de bajadita, se presenta esto, siento que es la forma más linda de cerrar este ciclo. Me siento muy contenta y honrada de ser parte de este tributo”, señaló la directora de cine.

Lila Avilés se mete al mundo de Barbie (Cortesía)

Lila también nos contó qué fue lo que no podía faltar en dicha muñeca, “me metí totalmente en el diseño. Trae una cangurera, que para mí es mágica, porque ahí guarda mucho material de trabajo, obviamente la cámara, la claqueta, audífonos, gorra y todo, pero sobre todo lo que más me gusta es me acompaña mi gatito Guagua. Él ya quedó inmortalizado, y es que siempre bromeaba que él era el secreto de todo, me siento bien halagada de que me dejaron incluirlo”.

La cinta de Lila Avilés, Tótem ganó premios y estuvo presente en diversos festivales internacionales donde fue altamente reconocida, situación que la cineasta nunca imaginó. “Esta película me dio el acercamiento con la gente. Uno hace la película desde el corazón sin pretender nada, pero tampoco lo hice sola. La cinta viajó a más de 100 festivales recibimos más de 30 premios, se distribuyó en muchos países. Pasaron cosas increíbles con ella”.

La cineasta de 42 años nos compartió cuál es su mayor fortaleza,”la fuerza y a su vez la vulnerabilidad, y no tenemos que tener miedo por decirlo. Hay que proteger los días buenos, porque ahí es cuando uno florece, pero también hay que abrazar los días malos. La vida es ese constante de bajadas y subidas”.

Además habló de su crecimiento en un mundo de hombres, “vengo de una familia de matriarcado. Mi mamá era muy feroz y admiro mucho su forma de ser, por suerte también tengo a lado hombres maravillosos que siempre tuvieron esa capacidad de diálogo. Me siento muy feliz de la época que me tocó al ser cineasta, si yo hubiera sido cineasta hace 20 años no sería lo mismo, pero estoy aquí gracias a esas mujeres que lucharon y pues ahora también me toca abrir camino”.