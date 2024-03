¿Cómo fue el romance de Lety Calderón con otro famoso actor?; Entérate

La actriz mexicana, Leticia Calderón (Lety), quien es conocida y admirada por sus extraordinarias participaciones en telenovelas que han dejado huellas en el mundo de la televisión, y muestra de ello ha sido su papel de villana en la novela ‘En nombre del amor’, entre otras.

A sus 54 años, la protagonista de ‘Esmeralda’ ha llevado una vida amorosa muy controversial, entre infidelidades y amores prohibidos, como la relación que sostuvo con el fallecido actor, Enrique Rocha. Un amor que le generó grandes conflictos con su familia, en especial con su padre, el también fallecido Mario Calderón.

Fue en el año 1990 que ambos actores coincidieron en la telenovela ‘Yo compro a esa mujer’, para ese entonces Lety de tan solo 22 años mantenía un noviazgo con el también actor, Eduardo Palomo. Mientras que Rocha de 50 años, tenía la mala fama de ser un hombre que le gustaba que sus parejas fueran más jóvenes que él.

Luego de finalizar las grabaciones del mencionado proyecto, salió a la luz el rumor de los amoríos entre Leticia y Rochón, como cariñosamente le decían sus amigos. Con el tiempo, fue la misma famosa quien reveló la verdad de esta historia en una conversación con la periodista Inés Moreno.

“Sí, efectivamente anduve con Enrique Rocha, que efectivamente era mayor que mi papá, lo digo ahora que ya no está mi papá porque cada vez que lo comentaba le daba el patatús. Yo me fui de mi casa porque no me permitió, evidentemente, andar con Rochón. Pero yo quise vivir esa experiencia y no me arrepiento en lo más mínimo”, contó Calderón.

Es de recordar que la ruptura con su esposo, el abogado Juan Collado fue por una infidelidad por parte de él, con quien tuvo sus dos hijos, Luciano y Carlo. Pese a las adversidades que le ha tocado vivir en lo sentimental, durante una reciente entrevista Lety se sinceró y dijo que no pierde las esperanzas de encontrar una pareja con quien compartir sus próximos años de vida.