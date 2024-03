Luis Ángel “El Flaco” cumple 25 años de carrera con más música y menos tristezas

Luis Ángel El Flaco llegó en helicóptero para la entrevista con Publimetro en Guadalajara. El cantante sinaloense está de manteles largos, no solo por celebrar 25 años de carrera musical, sino por llegar a los 40 años, el próximo 7 de marzo.

El cantante de música regional mexicano ha pasado por momentos difíciles, a nivel personal. La tragedia que vivió su familia en agosto de 2023, se transformó en una inspiración para salir adelante con el álbum Yo te extrañaré.

Luis Ángel "El Flaco" comparte con Publimetro los festejos por sus 25 años de carrera musical (Foto: Abraham Aranda Curiel.)

¿Cómo vives este momento con más felicidad o nostalgia?

— Está el sentimiento de felicidad y de gusto; el sentimiento de pensar que bendito sea Dios, han pasado 25 años y todavía seguimos haciendo música, y a la gente le gusta mi música. Hay un sentimiento bien especial, porque cumplo años precisamente el mismo día que cumplo años de carrera. Así que me lo voy a festejar con mi público, qué mejor que con un lleno total este 8 de marzo en el Auditorio Telmex (Guadalajara).

¿Te gusta mirar el pasado?

—Siempre miro el pasado, siempre estoy bien pendiente de todo lo que ha pasado porque eso me ayuda a entender mi presente. Me ayuda a saber quién soy hoy en día, y en quién me he convertido. Veo qué tanto he cambiado, qué tanto me ha tocado sufrir. No soy el mismo, obviamente, que era hace 25 o 30 años. Hay muchas cicatrices que a uno le toca curarse, pero sí he mantenido una esencia de aquel morrillo soñador.

¿Pesa el título de El Nuevo Rey de la Banda?

— ¡Muchísimo! Es mucha responsabilidad que me llamen así, me lo pusieron desde que inicié de solista. Me gustó y se me hizo chido, aunque no hago banda solamente. Estoy tratando de ser más multifacético musicalmente hablando, pero mi esencia original es la banda. Creo que está bonito el nombre, esperemos poderlo representar y que sea una realidad en un futuro.

¿Qué te hace tener los pies en la tierra?

— Hay muchas cosas que me hacen centrarme. Muchos dicen que soy mal rollo, eso no es verdad; dicen qué se me ha subido, tampoco es verdad. Yo amo a mi público, amo mi profesión que la veo como mi modo de vida, la manera en que Dios me dio para expresarme con mi público.

¿La música se vuelve una terapia?

— La música ha sido una gran terapia en los momentos más difíciles. En mi vida, la música ha estado bien presente y me ha ayudado a salir de tantas cosas difíciles, porque así es la vida. Tiene altas y bajas, porque de repente estás muy feliz o no estar tan feliz por situaciones personales o familiares, pero la música ha sido una gran terapia y me ha ayudado a salir adelante de todo.

“Espero continuar durante muchos años, que no sean 25, que sean los que Dios quiera. Al rato vamos a estar celebrando 30 o 40, pero ya lo dirá el tiempo” — Luis Ángel El Flaco

El regional mexicano sigue transformándose, ¿te gusta cómo suena?

— Cuando era muy pequeño, pues estaba la quebradita dentro del regional y las tecnobandas que fueron un boom durísimo. Me tocó como de salida, pero después de ahí vino el duranguense, ese sí me tocó desde el principio hasta el final. Hoy me está tocando una nueva era que son los tumbados y los bélicos que creo no deberían ser dirigidos hacia los jóvenes, pero los jóvenes son los que consumen más esa música. Entonces, yo tomo de todo un poco, lo bueno de cada cosa y las trato de incluir.

¿Echarás la casa por la ventana para este festejo?

— ¡Claro! Estoy súper contento, ilusionado, emocionado, con muchas cosas en la cabeza. Tengo a un gran equipo que está respaldando todas las locuras que al Flaco se le ocurren para que suceda y sea magnífico el show. Por lo pronto, estamos pensando en que solamente va a ser un show único. No estamos pensando -por el momento- replicarlo en todas las ciudades.

En corto

Música. “La utilizo para motivarme, animarme y cuando estoy triste para entristecerme más”.

Momento.”Prefiero escuchar música en una fiesta o en un evento especial”.

Gusto culposo. “No tantos, para mí la música tiene mucho respeto y todos los géneros tienen lo suyo”.

Canción Favorita. “Uy, Mi último deseo”.

Felicidad. “Hacer música, mis padres, mis hijos, aunque estoy cojeando de una pata en cuestión de los hijos, pero mis hijos son mis mayores alegrías, junto a mi familia y el público”.

Pasatiempo. “Me gustan mucho los arrancones en cuarto de milla, el automovilismo y, últimamente, me gusta eso de andar volando”.

Ego. “Esa es una palabra muy dura y fuerte, pero parte esencial del control es la familia: mi papá y mamá”.

Deseo. “Que este lleno el concierto y que todo salga bien, que marque un antes y después d en la carrera de El Flaco”.

Origen. Se unió desde temprana edad a una de las bandas más trascendentales del género: Los Recoditos, siendo por 16 años su cantante principal hasta que en 2020, decide emprender su camino en solitario.

Empresario. Luis Ángel abrió el restaurante De Alcurnia, ubicado en Mazatlán, Sinaloa. Además, recientemente tuvo la apertura de la barbería Grandes Ligas, también en Sinaloa.

Luis Ángel "El Flaco" celebra 25 años de carrera con Publimetro

Concierto de aniversario

8 de marzo en el Auditorio Telmex de Guadalajara, donde tendrá invitados especiales. El cantante sinaloense eligió Guadalajara para que sea testigo de un show con invitados especiales que será grabado.

