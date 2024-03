Andrea Legarreta habla de manera directa sobre la posibilidad de regresar con Erik Rubín

Hace poco se cumplió un año de uno de los anuncios más impactantes que tuvo la farándula de México en 2023. Andrea Legarreta y Erik Rubín informaron que se separaban tras 23 años de relación.

Fue tal la magnitud del anuncio que un año y dos semanas después nadie supera que esta historia de amor haya llegado a su fin. Tiene que ver también con que ambos, a pesar de la separación, seguían viviendo juntos y entre los dos mantienen una linda amistad, según cuenta la misma presentadora en varias entrevistas.

Ante esta situación, a Andrea Legarreta le han hecho infinidades de veces la misma pregunta: ¿Van a volver? Y la presentadora suele dar respuestas en las que pareciera dejarle las puertas abiertas al regreso.

La revista Quien cita una entrevista reciente en la que un periodista le dice a Legarreta que las parejas que rompen y siguen como amigos tienden a volver. Entonces, le pregunta si ese es su caso, a lo que Andrea responde:

“Si ha sucedido, mira al final la vida nos sorprende, nos sorprendió con esta separación de pareja, al final cuando tú estás con alguien proyectas tu vida con esa persona y la vida nos sorprende, podría pasar (que regresemos), tal vez, pero ¿hoy está pensado eso?, no, hoy no”, destaca.

Y añade que en realidad la gente tiene que entender que la separación de ellos dos fue amistosa y los siguen uniendo muchas cosas, que van más allá de la relación de pareja.

“Pero hay una linda historia, a la gente le cuesta trabajo entender que haya una buena relación de una ex pareja, pero no nos hicimos nada malo, no nos odiamos, al contrario, nos dimos una vida muy bonita, hay agradecimiento, hay amor desde otro sitio”, sostuvo Legarreta.