Flor Rubio arremete contra los conductores de “Cuéntamelo, ya!” por burlarse de Ricardo Casares

Flor Rubio arremetió contra los conductores del programa “Cuéntamelo, ya!”, por burlarse del ataque cardíaco que sufrió su compañero Ricardo Casares hace unos días.

En un segmento del programa de Televisa, Roxana Castellanos y Paul Stanley se refirieron al presentador como uno de los muchos que ha tenido “Venga la Alegría”, mientras que otros compañeros expresaron que no sabían quién era.

“Es uno de los 400 conductores que tiene Venga La Alegría”, dijo el hijo de Paco Stanley sobre Ricardo Casares, además, también se mofaron del pesar que sintió Patricio Borghetti mientras contaba cómo se había dado de cuenta que su compañero estaba sufriendo un infarto.

Flor Rubio repudia que se burlen de la salud de las personas

“Es un compañero que trabaja en los medios de comunicación. Vivió un evento en donde estuvo al borde de la vida y la muerte”, expresó Flor Rubio sobre la burla que le hicieron Paul Stanley y Roxana Castellanos a Ricardo Casares.

SE BURLAN DE RICARDO CASARES EN CUÉNTAMELO YA #ricardocasares #cuentameloya pic.twitter.com/jonj1u3BE1 — Hugo Alexander Maldonado (@Hugomaldonadotv) March 5, 2024

Y agregó: “Entiendo que te burles, pero no de la salud, no de una persona que estuvo entre la vida y la muerte. Te puedes burlar de algo que pasa en los programas, pero de la salud no. Qué nefastos todos”.

Flor Rubio considera que el hecho de que trabajen en diferentes televisoras no implica que deban odiarse o llevarse mal, aparte que decir que no lo conocen no era excusa para burlarse de ese modo de un problema de salud que nada tiene que ver con el medio.

Por otro lado, Ricardo Casares ya fue dado de alta y se encuentra en su casa, todavía sigue en revisión médica por lo que se desconoce cuando pueda reincorporarse al matutino “Venga la Alegría”.