Olivia Collins detalla qué necesita un hombre para poder conquistar su corazón

Sesenta y seis años que no parecen, desde ningún punto de vista a excepción de la madurez y la experiencia. Olivia Collins, intacta físicamente, confiesa que debe tener un hombre para conquistar su corazón.

La actriz mexicana goza de una de las figuras más espectaculares del mundo de la fama, a pesar de tener 66 años. Por lo tanto, a muchos les pudiera parecer extraño que se encuentre soltera.

Sin embargo, para ella es completamente normal ya que no busca cualquier cachivache que le vaya a restar. A su edad, y madurez, quiere a una persona de la que pueda sacar mucho más que una simple relación sentimental.

En una entrevista exclusiva con los colegas de TV y Novelas, Collins dice: “Yo no sé si va a llegar o no, pero te juro que estoy preparada para todo, porque además pienso que el amor de mi vida soy yo misma, y en este momento me valoro tanto… He hecho como un resumen de mi vida, de todo lo que he hecho a lo largo del tiempo, y hasta puede sonar un poco arrogante, pero pienso que me merezco muchas cosas, me he ido volviendo más exigente porque la paz no tiene precio, no hay nadie que lo pueda obstaculizar”.

“No es porque el amor sea feo, al contrario, yo estoy abierta al amor, pero quiero algo más: que me enseñen, que me admiren, y yo admirar a la persona”, dice Olivia puntualizando lo que quiere de una pareja.

“Cada vez tenemos más aprendizajes y, en mi caso, si ese amor no llega, pues estoy muy tranquila y plena. Lo que yo pido (en un hombre) es muy simple, no es como la gran exigencia, pero sí busco el mismo nivel de espíritu que yo porque cuando engrandeces tu espíritu, cuando llenas tu alma y aprendes de todo, de tus fracasos, de tus triunfos, y lo asimilas, te das cuenta que quieres la misma capacidad de la brillantez, de luz, en un compañero de vida. Yo no quiero un hombre sólo por tenerlo, ¡no!, yo quiero una pareja que tenga la misma capacidad que yo, que sea alegre, divertido, que le guste viajar, la aventura, el arte, que sea culto y que me aporte, porque yo ya no quiero aportar, llegó el momento de recibir mucho en todos los aspectos”, sostuvo la hermosa Olivia Collins