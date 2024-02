¡Ivonne Montero y Olivia Collins casi llegan a los golpes!

Durante una entrevista que le realizaron a Olivia Collins hace unos días, admitió haberse peleado con Ivonne Montero en el Auditorio Nacional, asegurando que su compañera fue sumamente irrespetuosa con ella.

La actriz no quiso dar muchos detalles sobre el conflicto cuando se lo preguntaron en “La Mesa Caliente”, pero sí despotricó contra su compañera en la obra de teatro.

“No voy a hablar, porque la persona esta no tiene educación. A mí las personas que no tienen educación, no valen la pena ni siquiera comentarlas, entonces, me faltó el respeto y me dijo cosas horribles… ha de estar enojada porque es mi suplente en la obra de teatro que estoy”, expresó Olivia Collins.

Con respecto a la fuerte discusión que tuvieron Olivia Collins e Ivonne Montero en la puesta en escena “¡Qué plantón!”, Lourdes Munguía dijo que no sabía nada, no obstante, expresó que las personas siempre tenían un día en las que no eran tolerantes.

Por lo que dio a entender que sí hubo pleito, pero no quiere meterse en problemas con ninguna de sus compañeras y optó no opinar nada al respecto. Sin embargo, resaltó que trabajó con Olivia Collins en la obra “Busco al amor de mi vida, marido ya tuve”, durante mucho tiempo y llegó a tener un problema con ella.

Algunos consideran que, indirectamente, le ha dado la razón a su compañera, pues ha sugerido que Ivonne Montero sí era alguien conflictiva.

Con respecto a este tema, la ganadora de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos 2″ no se ha expresado.