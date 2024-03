Ricardo Casares, quien es uno de los conductores principales en el programa de ‘Venga la Alegría’, mantuvo preocupados a sus compañeros tras sufrir un infarto, a pocos días haber salido del hospital ha comenzado a compartir detalles de la situación por la que atravesó.

El presentador ha destacado por su trabajo dentro de diversos proyectos en la televisión mexicana y por coberturas a nivel internacional, mismas por las que suele ser reconocido por el público que aplaude su talento frente a las cámaras.

Ricardo Casares. Se encuentra estable de salud después de que se le realizara un cateterismo. (Especial)

Ricardo Casares asegura que fue diagnosticado con otros padecimientos

El conductor de ‘Venga la Alegría’ ha comunicado todas las actualizaciones sobre su estado de salud a través del programa, por lo cual sorprendió a sus compañeros al revelar que le detectaron otros padecimientos en medio de su estancia en el nosocomio.

“Tuve un contratiempo con un trombo, una flebitis que me salió por una canalización, donde se me salió el medicamento y el brazo se me inflamó muy fuerte, entonces una trombosis en el brazo y una flebitis”, comentó.

Asimismo, Casares señaló que después de atravesar por un momento tan complicado en su vida, experimenta una nueva etapa, en la cual se siente lleno de ganas para realizar diversas actividades y proyectos.

Ricardo Casares. / Foto: Instagram

En medio de los comentarios que han surgido de parte de los televidentes, Ricardo Casares sigue tomando un espacio en televisión y en sus redes sociales para agradecer el apoyo que recibe diariamente de todos sus seguidores.