Ricardo Casares revela que salió de terapia intensiva al mismo tiempo que Daniel Bisogno

Ricardo Casares ya fue dado de alta y poco después de salir del hospital le concedió una entrevista al programa “Ventaneando”, donde reveló algunos detalles sobre la salud de Daniel Bisogno.

Ambos conductores fueron ingresados en el mismo hospital, lo curioso es que lograron salir de terapia intensiva al mismo tiempo: “Salimos de terapia intensiva al mismo tiempo y nos pusieron pared con pared, y molestábamos pegándole a la pared del otro”.

Esto se lo contó Ricardo Casares a un reportero de “Ventaneando” al salir del centro hospitalario acompañado de su padre hace unas horas.

También te puede interesar:

Ricardo Casares sale del hospital y reaparece en ‘Venga la Alegría’

Pati Chapoy revela fecha en la que Daniel Bisogno podría salir del hospital

Ricardo Casares rompe el silencio luego de sufrir un infarto

Ricardo Casares deberá descansar y recuperarse antes de reincorporarse a sus actividades

Ricardo Casares le contó al reportero de “Ventaneando” que antes de irse fue a ver a Daniel Bisogno para darle un abrazo y le preocupó verlo tan decaído, sobre todo cuando es conocido por ser alguien alegre.

⚡ Daniel Bisogno está fuera de peligro, confirman; Ricardo Casares lo visita en el hospital https://t.co/tBwFcbXnRI pic.twitter.com/rpckucqbGB — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) March 5, 2024

“No puede ser que un tipo que animó durante tantos años y lo ha hecho como nadie en la televisión mexicana le falte ánimo”, comentó el conductor de “Venga la Alegría”.

Sobre su estado de salud, Ricardo Casares comentó que: “Esta semana tengo que estar tranquilo en mi casa, no en cama, tranquilo. Me dice el doctor que no puedo manejar, pero si quiero ir al super un par de horas acompañado de alguien”.

Asimismo, detalló que ahora le espera una rehabilitación cardíaca para recuperar completamente las facultades de su corazón. Sobre lo que recuerda de su infarto, aseguró que sintió como si le hubiera clavado un cincel a 400 grados centígrados, por lo que se considera sumamente afortunado de seguir con vida.