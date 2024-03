Laura León anuncia su boda a los 71 años

Laura León, actriz, cantante y conductora de televisión mexicana, apodada cariñosamente como ‘La tesorito’, ha dado una noticia que sorprendió y emocionó a sus seguidores. La protagonista de ‘Dos mujeres, un camino’ anunció que contraerá matrimonio a sus 71 años.

Tras dar la primicia, la intérprete de éxitos tropicales confesó: “Estoy a punto de casarme, después de dos años de relación con mi novio, ya me pidió que me case con él. Él me pide que nos retiremos, que nos vayamos a viajar juntos y todo. Que me regale un tiempo para mí. Ya me dio mi anillo”, dijo León ante las cámaras de Telediario.

En ese sentido, resaltó que está dispuesta a darle una pausa a su vida profesional y a lanzarse con todo por su matrimonio. “Creo que sí, tesoritos, me voy a ir por ahí con él a que me haga feliz. Ya me hace. Hay que darse un tiempecito”, señaló la famosa, quien recientemente estuvo en Estados Unidos como parte del elenco del 90s Pop Tour.

¿Qué se sabe del comprometido de Laura?

Al respecto del galán de Laura León, solo se conoce que los novios mantienen una relación a distancia desde el 2022, y que se trata de un hombre que reside en los Estados Unidos.

“Me gustan las personas con experiencia, como mi pareja. No nos vemos diario, él viene de vez en cuando, vive en Estados Unidos, es un hombre muy simpático, muy espléndido, me hace sentir feliz cuando estoy con él. Ya es un hombre mayor, pero qué lindo tener con quién platicar, conversar, su cultura, todo eso a mí me llama mucho la atención y estoy muy contenta. ¡Me voy a casar!”, comentó Laura.

Finalmente, mencionó que prefiere mantener a su nuevo romance alejado de la farándula, ya que a él no le gusta estar involucrado en el mundo del espectáculo.