Alicia Villarreal sella promesa con mujeres en el reclusorio: “No somos mujeres olvidadas”

Alicia Villarreal vivió un momento único y especial en su carrera tras una breve visita a Guadalajara. La cantante ingresó al Reclusorio Femenil de Puente Grande, Jalisco, para convivir con las internas un día antes del Día Internacional de la Mujer que se conmemora este 8 de marzo.

Alicia Villareal tuvo un emotivo encuentro con reclusas por el Día de la Mujer (Foto: Cortesía / Gabriela Acosta.)

“Yo tuve la oportunidad de estar en una ocasión con un tema muy diferente, ahora fue una visita en un momento que se da en el mes de la mujer o esta fecha que estuvo muy cerca al 8 de marzo. Creo que lo único que pude llevar fue todo mi cariño y corazón siendo mujer. La música nos ayuda a superar muchas cosas, yo fui con esa idea de que la música es una compañera de vida, y que tengo muchas fans ahí. Al final, fue agradable platicar con ellas y cantar”, dijo Alicia Villarreal.

La llamada Güerita Consentida entró al Centro de Reinserción Femenil de Puente Grande, alrededor de las diez de la mañana del día 7 de marzo, donde algunas autoridades le dieron la bienvenida al reclusorio.

“Creo que más que nada fui una compañía, las que aquí estamos no somos mujeres olvidadas”. — Alicia Villarreal

La cantante hizo un recorrido por las áreas nuevas como la biblioteca, la capilla, los salones de cómputo y el taller de alebrijes. Cuando ingresó al taller de costura recibió un córset con pedrería para show; luego, llegó al patio central, donde la recibió un ballet folclórico y dos mujeres que interpretaron Te quedó grande la yegua y Te provechas.

Alicia Villarreal estuvo por casi tres horas en el penal de mujeres, donde convivió y las escuchó.

“Fue un momento especial y diferente. Salí con algunas cosas en mi corazón, cargada con historias que me contaron; además, me inspiraron. Creo que más que nada fui una compañía, las que aquí estamos no somos mujeres olvidadas. Yo tengo una canción que se llama Mujeres olvidadas, a veces nos sentimos así, pero no somos mujeres olvidadas”.

Al final de la visita, la artista agradeció el cariño de la población de mujeres, y se comprometió a regresar en el mes de mayo para brindar un concierto con su banda que tendrá una dedicatoria especial para las mamás.

Reconocimiento

Alicia Villarreal recibió una placa en Guadalajara que la reconoce por ser la mujer compositora de regional mexicano con más números 1 en las listas radiales.

