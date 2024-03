Daniela Perea sorprende a sus fans al informar que se convirtió en mamá

Ocultar un embarazo es una hazaña prácticamente imposible cuando eres una personalidad reconocida en el mundo del espectáculo. Una de las pocas que puede decir que lo logró Daniela Perea, actriz que saltó a la fama tras su papel en la telenovela Vecinos, de Televisa.

Danny Perea hizo de Alejandra López Pérez Vecinos, en el año 2005. Después se mantuvo activa en varios proyectos y siempre bajo el radar de quienes siguen su carrera. Nadie se enteró de que estuvo embarazada y dio a luz a un pequeño bebé, hasta que ella misma lo publicó en un posteo de Instagram.

“Hoy por fin puedo compartirles que desde hace un tiempo ya, me he convertido en Mamá. Les comparto estos instantes donde estoy con mi hijo Silvio Matías”, inicia en su publicación de Instagram.

También te puede interesar: Camilo calla a quienes los criticaron por el nombre de su segundo bebé y revela por qué eligieron Amaranto

Luego de revelar el nombre, como buena madre responsable y discreta, mantuvo el rostro del niño tapado en sus publicaciones de Instagram. Lo que no escondió fue el amor inmenso que siente por su hijo, dedicándole un inmenso escrito lleno de emotividad.

“Matías, precioso ser de enormes ojos, en donde vive tanta belleza que me hace descreer de mi fortuna, fortuna de perderme en ellos, de vivir con ellos, de aliviar su llanto, de provocar su risa, de acurrucarme en su bostezo, de arrullar su sueño. Fortuna de que sus ojos me miran un dame, me miran un juega, me miran un cárgame, me miran un báñame, me miran un abrázame, me miran un arrúllame, me miran un acompáñame, me miran un alíviame, me miran mía, me miran madre. Gracias hijo por mirarme como nadie más lo hará jamás. Te amo, te amare y después te amare”, dijo Daniela Perea a su pequeño.