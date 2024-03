¡Con las maletas hechas ! Así quedó Yordi Rosado, no le permitieron viajar a Canadá

El pasado 6 de marzo Yordi Rosado llegó al aeropuerto de México con la intención de subirse a un avión y llegar a Canadá para disfrutar unos días con un grupo de amigos, intención que luego fue abortada dado a los recientes cambios migratorios que hizo el Gobierno de ese país para los ciudadanos mexicanos.

“Yo volaba hoy a Vancouver, en la madrugada, Yo acababa de cambiar mi pasaporte porque se habían acabado las hojas. Ya tenía ETA previamente. Volví a sacar una ETA más, el 28, un día antes de que hicieran los cambios el gobierno canadiense”, refirió el conductor de televisión.

El famoso presentador intentó por todos los medios obtener el documento requerido para poder viajar, intento que también resultó infructuoso, aunque sus amigos corrieron con otra suerte:

“Como sé que es aleatorio y que no a todo el mundo le llega al mismo tiempo, me esperé. Dos días, tres días... Se acercaba el día de hoy, el día que viajaba. Resulta que un día antes no había llegado la ETA”.

Pese a sus intenciones de encontrar una salida se acercó a la embajada sin cita a sabiendas que sería difícil ser atendido sin tener cita

“Sé que hay muchas dudas y yo estuve en la embajada corriendo como loco. Si les puedo pasar un poco de información que a alguien le ayude, le sume y le ahorre la ida al aeropuerto, se los quería platicar”.

Pese a ello, no todo resultó negativo para el conductor de 52 años de edad. Afortunadamente la aerolínea le ofreció dejar su boleto abierto para que viaje en algún momento de este 2024 o reembolsarle el costo.

Desde el 29 de febrero, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó las nuevas medidas. Entre ellas, se encuentra la necesidad de contar con una Autorización Electrónica de Viaje (ETA, por sus siglas en inglés) vigente. Este documento está vinculado electrónicamente al pasaporte y es válido hasta por cinco años.