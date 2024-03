¿Cuál es el padecimiento de Daniel Bisogno que le impide ser dado de alta?

Daniel Bisogno lleva un mes hospitalizado debido a una grave infección en los pulmones que lo dejó en coma hace unas semanas y tuvo que recibir asistencia mecánica para poder respirar.

El conductor permaneció intubado las tres semanas que estuvo en terapia intensiva, la semana pasada logró despertar y un par de días después fue llevado a terapia intermedia, donde ha permanecido desde entonces.

📍 DANIEL BISOGNO ha salido de TERAPIA INTENSIVA después de 3 semanas y dos días. Ya le informaron que su madre falleció.



Reportan que #DanielBisogno ha PERDIDO más de 17 KILOS éstas tres semanas; ya se encuentra en terapia intermedia.#Ventaneando #cirrosis #bacteremia… pic.twitter.com/LQr6y9niwq — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 5, 2024

Pati Chapoy había informado a través de “Ventaneando” que Daniel Bisogno se ha ido recuperando lentamente, no obstante, tras conocer que su mamá había fallecido mientras estaba en coma, se vio afectado anímicamente.

A pesar de que no se esperaba que Daniel Bisogno fuera dado de alta pronto, recientemente Pati Chapoy informó que, a causa de una fiebre, tendrá que seguir en el hospital por varios días más.

Daniel Bisogno ya sabe que su mamá murió: "Estuvo acompañado por un psicoanalista", dice Pati Chapoyhttps://t.co/xkNi0tXZJL pic.twitter.com/00RHgkZzKb — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) March 4, 2024

“Presentó el fin de semana cierta fiebre que alteró a los médicos”, compartió la conductora principal de “Ventaneando” sobre el estado de salud de su compañero.

No obstante, si Daniel Bisogno logra recuperarse de la gripe, al terminar la siguiente semana podría ser dado de alta para que continúe con su tratamiento en la comodidad de su casa.

Reporte de salud de Daniel Bisogno. 🚨 @ChapoyPati visitó a nuestro querido conductor en el hospital y nos contó todos los detalles. #Ventaneando @AztecaUNO EN VIVO https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/ehKA0hDsOd — Ventaneando (@VentaneandoUno) March 5, 2024

“Si esta semana ya no presenta fiebre, se irá a su casa”, reveló Pati Chapoy. Evidentemente todavía es muy pronto para empezar a preguntarse cuándo regresará a “Ventaneando”, pues hasta que no se recupere por completo, no podrá volver a trabajar.

Pero lo importante es que Daniel Bisogno ha mostrado mejoría y logró salir de peligro, por lo que se espera que pueda recuperar su salud en cuestión de unas semanas.