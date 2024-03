Eugenio Derbez habla de la supuesta reconciliación de Aislinn y Mauricio Ochmann

Eugenio Derbez fue cuestionado sobre una posible reconciliación entre su hija Aislinn y su exesposo Mauricio Ochmann, debido a que en días recientes fueron captados tomados de la mano, caminando por las calles de Madrid, España, lo que generó diversos comentarios encontrados.

Aquí te contamos qué dijo el productor, y todos los detalles sobre el posible reencuentro.

Las declaraciones de Eugenio Derbez

En el transcurso de la introducción de su reciente espectáculo, el famoso fue cuestionado por los medios en relación con la relación sentimental de su hija. Su respuesta acerca de la imagen en la que ambos aparecen tomados de la mano dio mucho de qué hablar, pero generó un gran interés.

“Están filmando una película, eran fotos de una película, pero yo a Aislinn siempre le decía: ‘a ver hija, donde hubo fuego cenizas quedan’, entonces pues ya pregúntales a ellos”, dijo Derbez.

Derbez comentó que respeta mucho la dinámica actual entre ellos, pues han seguido conviviendo gracias a su hija.

“Siempre ha sido muy lindo. La verdad es que yo le admiro mucho a Aislinn y a Mauricio haber tenido una separación tan amistosa, que la mayoría no hemos podido lograr”, dijo Eugenio.

“Yo lo envidio mucho porque yo no tuve esa experiencia y me hubiera gustado darles a mis hijos eso, una paz, una tranquilidad, como niños que no vieran a sus papas peleados. Lo admiro mucho”, agregó.

Así comenzaron los rumores

El rumor de un posible regreso comenzó cuando la revista Quién publicó una serie de fotos, en las que aparece la pareja tomada de la mano, caminando por callas de Madrid, España.

Cabe señalar que actualmente, los actores se encuentran filmando una película en aquel país.

Recordemos que la relación entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez comenzó en 2014 durante las filmaciones de la película mexicana “A la mala”. Aunque en ese momento solo compartían una relación laboral, después de finalizar el proyecto, Mauricio decidió invitar a salir a Aislinn, dando inicio a una relación, que terminó en boda, el nacimiento de su hija en común, y más tarde su separación.