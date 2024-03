Maluma relata cómo lo discriminaron en un sitio de Medellín por su forma de vestir: ¿Qué llevaba puesto?

En un reciente incidente en su ciudad natal de Medellín, el famoso cantante colombiano Maluma expresó su frustración a través de sus redes sociales al ser impedido de ingresar a un lugar debido a su elección de vestimenta.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el artista compartió su experiencia y lanzó un fuerte mensaje contra la discriminación basada en la apariencia.

“Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía shorts. ¿Quiénes son las personas que deciden cómo debes estar vestido para encajar en un lugar? Denigrando a las personas por cómo se visten... Cómo te veas no define quién eres! NO VUELVO!”, expresó Maluma en su contundente mensaje.

Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía shorts, quienes son las personas que deciden como debes estar vestido para encajar en un lugar? Denigrando a las personas por cómo se visten... Cómo te veas no define quien eres! NO VUELVO! — MALUMA (@maluma) March 7, 2024

El incidente destaca la importancia de la libertad individual para elegir la propia vestimenta y la necesidad de combatir la discriminación basada en la apariencia. Maluma, conocido por su estilo único y vanguardista, defendió el derecho de cada persona a vestirse según su comodidad y estilo personal, sin ser sujeto a prejuicios o restricciones injustas.

El suceso ocurrió en Medellín, la ciudad natal del cantante, lo que agrega un toque de ironía al incidente. Maluma, quien ha llevado la música colombiana a escenarios internacionales, cuestiona la actitud de quienes pretenden dictar normas sobre la vestimenta y señala la necesidad de cambiar esa mentalidad restrictiva.

Sin embargo, las reacciones en las redes sociales se vieron divididas para el cantante. Seguidores de Maluma le dijeron que cada lugar puede tener la libertad de código de vestimenta y derecho de admisión. Le reclamaron el hecho de que use su imagen para pasar por encima de las reglas de cada negocio.

“Eso se llama reserva del derecho de admisión. y sí, si hay ropa para cada ocasión, lugar, evento... es más deberías agradecer que por el hecho de ser figura pública, también te lo hayan hecho cumplir. Eso habla muy bien del lugar y del administrador”, le respondió un seguidor al cantante de “Felices los 4″.