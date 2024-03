Jay de la Cueva a punto de soltar a Brian Amadeus de Moderatto para iniciar su historia

Moderatto va por los últimos cuatro conciertos de su gira ¡Adiós Amigos! La banda que este mes de marzo llega a 22 años de puro, total y absoluto rock and roll, ya está en la recta final de su historia arriba de los escenarios.

Brian, Xavi, Roy, Mick y Elohim cierran un ciclo de la mejor manera: rockeando con todos sus pecadores, como ellos señalan a sus seguidores.

Jay de la Cueva entre el adiós Moderatto y su debut como solista (Foto: Cortesía.)

Moderatto llega este fin de semana a Guadalajara, luego Monterrey y Puebla. La agrupación cerrará el capítulo de su historia musical en la Ciudad de México.

“Quedan cuatro conciertos y son los últimos de la banda, es una oportunidad para despedirnos y quedar como un sello al alma”, dijo Brian Amadeus.

Jay de la Cueva compartió con Publimetro cómo vive esta última parte del tour, y su debut en solitario en el Festival Pa’l Norte.

Dicen que siempre las despedidas son tristes, ¿así lo vive Moderatto?

— Para mí está siendo un momento de un grado alto de vulnerabilidad, yo estoy triste; obviamente, son distintas las emociones, porque en el show hay muchos momentos de alegría y momentos de tristeza. Me encuentro en (...) o sea, creo que cuando reconocemos la fragilidad y vulnerabilidad, reconocemos el amor. Me gusta mucho lo que yo estoy reconociendo en los conciertos que estamos teniendo.

Despedirse del escenario implica hacer un recorrido del pasado, presente y este futuro que se queda en la memoria de los fans.

— Me encuentro en un momento de transición, las transiciones son casi siempre incómodas, porque no estás donde estaba, y aún, no estás llegando a donde vas a estar. Yo estoy por publicar mi primer álbum solista y dejando a la banda, entonces estoy en un momento interesante, porque soy un espectador y a parte lo estoy viviendo, estoy en esta energía.

¿Qué marcas te dejó Moderatto?

— ¡Puros regalos! Moderatto ha ido una banda que me hizo recuperar, de entrada, mi seguridad estando en un momento siendo más joven, donde podría haberme sentido inseguro. Moderatto me dio (...), mis compañeros confiaron en mí, en que fuera un cantante y me convertí en un frontman. Moderatto me regaló canciones increíbles como Mil demonios, Ya lo veía venir, Sentimetal, No hay otra manera, Gracias.

La banda me dio la confianza para escribirle a mi alter ego, a este personaje y de la voz que me estoy despidiendo que es Brian Amadeus. Siempre he sido yo, pero escondido en un personaje que cubrió mi miedo hace 21 años.

¿Habrá material grabado de esta gira del adiós?

— Podría ser, se está levantando todo el tiempo material a lo largo de la trayectoria de Moderatto, porque hay mucho que contar.

“El grupo comienza con una falsa biografía, con la idea de hacer una película, no pretendíamos hacer un álbum o música, pero nos fue llevando a esta historia. Así que eventualmente sería lindo que alguien la cuente”. — Jay de la Cueva

¿Qué palabra escribirías al final del libro de Moderatto?

— Solamente un... ¡Gracias!

¿Jay de la Cueva goza de su libertad?

— Estoy experimentando, moviéndome desde la curiosidad. Me interesa experimentar la música para ver por dónde me va llevando de una manera auténtica, por eso dejó la banda, porque hoy tengo una nueva historia que contar. Hoy resuena conmigo otra música, y me representa el nuevo álbum que hice como solista a la persona y el artista que soy hoy. Lo otro es parte de mi pasado, lo honro y me encanta es parte de mí, pero la música que estoy haciendo y las experiencias que he vivido tienen que comunicarse, ahora, desde otro lugar.

¿Cómo llevarás el duelo?

— La música siempre ha sido mi terapia, entonces sigue siendo mi refugio y mi meditación máxima. En algún momento sentía que tener la mente en lugares de consciencia altos o de no tener ningún pensamiento tendría que ser en algún lugar como irme al Tibet o elevarme; hasta que no estuve con un maestro o gurú que me guió, fue que me di cuenta de que los momentos que he podido experimentar niveles importantes de distintas consciencia ha sido en el stage (escenario), nunca pensé que fuera así. No había dimensionado que soy un músico que empecé siendo un niño, empecé a tener ruido en la mente cuando llegué a ser adulto, porque siendo niño eres más libre.

¿Te gusta jugar en esta carrera?

— Es un juego con diferentes reglas, sigo jugando y me parece que lo que estoy haciendo. Este año es solo para nueva música, tengo una nueva banda que se llama The Guapos con la que tengo año y medio, formada por Adán Jodorowsky, El David Aguilar y Leiva, nos toca jugar a eso venimos.

“Me comprometo a tocar solo pura música nueva, ya cuando sea prudente, lindo y vea que pueda, de una manera elegante, revisitar mi pasado lo haré, pero ahorita solo prometo tocar pura música nueva. No tocaré nada de las bandas en las que estuve, ni estaré tocando en otras bandas” — Jay de la Cueva

Debut en el Festival Pa’l Norte

The Guapos se presentará el 31 de marzo en el festival de Monterrey.

“Es mi primera presentación en el Festival Pa’l Norte. Hay nervios distintos, la verdad nunca he sido una persona que se ponga nerviosa al tocar, porque es lo que más me gusta, el estar en un escenario que es omo estar en la sala de mi casa. Estoy experimentando por primera vez tocar el álbum completo, no es lo mismo que te venga a ver gente cuando tienen un catálogo de canciones que ya cantas la primera parte y todo mundo esta coreando; pero cuando alguien no conoce las canciones es otra energía, y se puede malinterpretar. Pueden decir: ‘Ah, ya no generas lo mismo que generas con Moderatto’... ¡Obvio que no, poque son historias distintas! Hoy en día con la nueva música no requiero de tanta parafernalia, pirotecnia o las cosas, porque ahora es ir con los músicos a tocar, e irme convirtiendo en mejor artista, compositor, intérprete y ejecutante.

