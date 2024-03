La relación de Frida Sofía con el resto de los integrantes de la familia Pinal se fragmentó, especialmente después de que señalara a su abuelo, Enrique Guzmán, como un abusador; ante las reacciones que surgieron, la modelo mexicana decidió distanciarse por completo.

Alejandra Guzmán y Frida Sofía se encuentran alejadas desde hace varios años tras la polémica por las acusaciones contra el famoso cantante, no obstante, todo parece indicar que la exparticipante de ‘Mira quién baila’ decidió acercarse de manera indirecta a su familia materna para saber sobre el estado actual de Silvia Pinal.

Frida Sofía se habría acercado a su familia tras delicado estado de Silvia Pinal

Fue hace más de una semana que se reportó el ingreso de Silvia Pinal al hospital por el sangrado que presentó en una llaga en la espalda, por lo cual ha mantenido alerta a sus seres queridos, colegas y fanáticos.

En medio de las especulaciones que surgieron, Luis Enrique Guzmán fue cuestionado sobre la relación de Silvia Pinal con Frida Sofía, a lo que respondió que la joven modelo se mantiene en contacto con la asistente de la actriz para conocer los detalles de su estado de salud.

“Pues creo que sí tiene contacto con Efi, no me ha platicado exactamente, pero sí que está al tanto y se le agradece a todos los que están preocupados por la salud de mi mamá, incluyendo Frida y pues que le mande un cariñoso saludo”, dijo el hijo de la actriz.

La artista no ha comentado sobre su intención en lo que respecta a un tipo de reencuentro o reconciliación con su madre, no obstante, en algunas ocasiones ha enviado sus buenos deseos para la cantante, ya que al parecer no desea seguir con los rencores del pasado.