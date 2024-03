“¡Lucía Méndez tenía razón!”: Madonna enfrenta a fan en silla de ruedas en pleno concierto y desata indignación

Madonna, la icónica reina del pop, está siendo muy criticada luego de que su “mala actitud” con un fan que se encontraba en uno de los conciertos que ofreció en Vancouver, Canadá.

La cantante, de 65 años de edad, hizo una petición al público para que se pusieran de pie pero al ver que una persona que se encontraba en primera fila no hizo caso, se acercó al borde del escenario para regañarlo. Sin embargo, no se dio cuenta de que estaba en silla de ruedas.

“Hey ¿Qué haces sentado allá? ¿Por qué no te paras? Oh, políticamente incorrecto. Lo siento. Me alegro de que estés aquí”

Resulta que Lucía Méndez sí tenía razón en su anécdota con Madonna…



😂😂😂 pic.twitter.com/nunYtjJhPp — Luis González (@luis_gj) March 8, 2024

El incidente no solo provocó vergüenza para la artista, sino que también volvió tendencia a Lucía Méndez, por una historia que compartió años atrás sobre un enfrentamiento que tuvo con Madonna y que fue motivo de burlas.

Según relató la diva mexicana durante una entrevista con Adela Micha para el programa La Saga, los hechos ocurrieron en 2008, durante un concierto de la intérprete de Like a Prayer, en Miami. En aquella ocasión, Méndez, quien tenía una lesión en la rodilla que le dificultaba ponerse de pie, negó levantarse cuando Madonna hizo la petición al público.

Al darse cuenta la cantante, se dirigió a Méndez y le exigió que se pusiera de pie, lo que llevó a un enfrentamiento entre ambas.

😂 El día que Lucia Méndez tentó el ego de la diva Madonna, haciéndola enojar porque la estrella mexicana traía lastimada su rodilla por hacer spinning, no se paró durante todo el concierto Y Madonna Reventó fúrica contra Lucia Méndez! 😱 pic.twitter.com/KOkQt9Mp9e — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) March 9, 2024

“Llegó uno de seguridad y me dijo: ‘te tienes que parar porque Madonna está cantando’. Y dije: ‘no, no me voy a parar no me importa’, se puso discutir conmigo (...) llegó un momento que desesperé a Madonna. Ella me veía que no la estaba atendiendo y llegó un momento en el que me dijo ‘fuck you”, relató Lucía Méndez en aquel entonces.

Ahora, internautas le están pidiendo perdón a Lucía Méndez por haberse burlado de ella ya que terminó teniendo la razón todo este tiempo respecto a la actitud de Madonna. “le debemos una disculpa a la señora Lucía. Perdón por creerla loca”. “Resulta que Lucía Méndez tenía razón”. “Pensamos que Lucía Méndez estaba delirando e inventando sus historias y resulta que sí pasó lo de Madonna”.

Asimismo, muchos expresaron indignación por lo ocurrido recientemente. “La pregunta es quien se cree ella para que levante a un fans de su asiento... sus fans les están pagando para que ella cante o actúe”. “Ahora ya exigen los aplausos. Patética”. “Ni que fuera Dios para que le diga que se exalte de ella, qué loca!”. “Si uno no quiere no baila solo uno se sienta a admirar el espectaculo”, se lee en redes sociales.