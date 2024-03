Amanda Miguel y León Gieco piden paz con ‘Solo Le Pido A Dios’

Muchos hemos escuchado una canción que nos sensibiliza por sus versos, por sus frases que nos hacen pensar… “sólo le pido a Dios, que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente”, así es una de sus estrofas, contundente, como un ruego, como una plegaria, como algo que nos motiva a seguir teniendo fe en los hombres. Hoy, más que nunca, que importante es escuchar este tipo de mensajes, que importante es nutrirnos el alma. El gran tema del cantautor argentino León Gieco, ‘Solo Le Pido A Dios’, cobra nueva vida a través de la voz y sentimiento de Amanda Miguel, a dueto con su autor.

El pasado viernes 8 de marzo dicho tema se estrenó en todas las plataformas digitales y conmovernos con las sensaciones que nos transmitirá; ese mismo día también se estrenará su video, filmado por el cineasta Raúl Ramón, en uno de los lugares más fantásticos de la tierra, las gigantescas salinas del norte de Argentina, un lugar que pareciera un gran lago totalmente blanco, pero que en realidad es una extensión cubierta de sal. La idea de realizarlo en este escenario natural fue de Ana Victoria Verdaguer, quien convenció a su mamá de recorrer ese y muchos otros paisajes maravillosos que alberga su país de origen.

Amanda Miguel se encuentra en una nueva etapa de su vida, más serena, más profunda. Los acontecimientos que experimentó en los últimos años la han marcado, tanto los malos como los buenos; hoy prefiere ser agradecida con la vida y con la gente por todo lo positivo que le han dado y, en reciprocidad ha querido compartir estas canciones… para ella es quitarse lo de afuera, es mostrarse auténtica, es desnudar su voz, sentimientos, vivencias, pasajes, y es la mujer que hoy vemos, compasiva y a la vez fuerte, que expresa abiertamente lo que piensa, “Soy afortunada por hacer lo que me gusta y si mi música puede ayudar un poco a cambiar el ánimo de la gente, me sentiré doblemente satisfecha. “Sólo le pido a Dios” es una canción que vale la pena escuchar, dice grandes verdades, nos hace reflexionar que la guerra no es el camino, no tendría que haber divisiones ni egoísmo, sino comprensión”, concluyó la artista.

¡Llegó el día! Mis amores, ‘Solo Le Pido A Dios’ con @GiecoLeon ya está disponible en todas las plataformas, ¿ya la escucharon? ¡Vayan a hacerlo! ❤️ pic.twitter.com/sXF7wpFfqV — Amanda Miguel (@amandamiguels) March 8, 2024