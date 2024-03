La Casa de los Famosos Colombia: El público pide eliminación de Nataly Umaña

En “La Casa de los Famosos Colombia” finalmente entró el esposo de Nataly Umaña en la temática de congelados, algo que los espectadores del reality show estaban ansiosos por ver desde hace días.

Alejandro Estrada, además de dedicarle unas palabras a Karen Sevillano y La Segura cuando las vio mientras intentaba encontrar a su esposa, le entregó el anillo de bodas a su expareja, dándole a entender que ya habían terminado.

Ella (Nataly) le fue infiel a su marido (Alejandro) dentro de La Casa de los Famosos Colombia.



Esta noche entró su marido a #lacasadelosfamososcol y esto fue lo que le dijo 😱🔥pic.twitter.com/ZBphnhukB7 — La Comadrita (@lacomadritaof_) March 11, 2024

El público considera que el esposo de Nataly Umaña se comportó como todo un caballero porque en ningún momento la insultó o le recriminó nada, solo le dijo que pudieron hablar en privado y deseó que se cumplieran todas las expectativas que tenía sobre su participación en “La Casa de los Famosos Colombia”.

Nataly Umaña aseguró que en su matrimonio “estaba amargada”

Nataly Umaña reunió a sus compañeros de “La Casa de los Famosos Colombia” para justificar su infidelidad, porque tras el discurso de Alejandro Estrada sintió esa necesidad que antes no sentía.

“Estoy bien, estoy tranquila, pero antes no quería hablar de Alejandro porque sentía que no debía (...) Para nadie es un secreto que es el hombre más espectacular, más caballeroso, más fiel, es un hombre que no puedo decir absolutamente nada por qué es un caballerazo”, empezó su discurso la actriz.

En Serio hay gente que justifica y defiende a Nataly... Por más cansada que estés nada justifica unos cachos y menos hacerlo con todos los televidentes de testigo #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/K7D5fi48mm — Fabio G (Taki) (@Fabio_ik2) March 11, 2024

Y agregó: “Siempre decíamos que íbamos a luchar, siempre con respeto y con amor, pero las cosas cada vez iban cayendo y por mi lado yo estaba amargada, no lo hacía feliz, pero él es un bacán, fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, es el hombre que más bonito, me ha querido y el hecho que yo haya soltado sé lo que estoy haciendo”.

Creo que acá no hay discusión tanto el #TeamMartha como el #TeamKaren y todos los demás teams deberíamos estar de acuerdo en esta unificación, ya luego seguimos dándonos nuestros coñasitos rico rico #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia #LaCasaDeLosFamosos pic.twitter.com/5ooYoFjMIr — 𝓜𝓾𝓳𝓮𝓻 𝓜𝓪𝓻𝓬𝓲𝓪𝓷𝓪🛸 (@Yulzanderson) March 11, 2024

Después Nataly Umaña le dijo a Alejandro Estrada que siempre lo amaría, pero al público no le pareció que lo hubiera engañado con Melfi y de una manera tan descarada a alguien que, según ella, no se lo merecía, por eso lo más comentado en las redes es que la quieren nominar para eliminarla la próxima semana.