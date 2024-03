Lupita Jones vuelve a arremeter contra Cynthia de la Vega por permitir la participación de mujeres trans

Lupita Jones volvió a arremeter contra Cynthia de la Vega en un encuentro que tuvo con la prensa hace poco por permitir que mujeres trans puedan participar en el certamen de Miss Universo México.

Hace unos meses estalló la noticia que la dueña del concurso Miss Universo, Anne Jakkaphong, confirmaba a Cynthia de la Vega como la nueva directora del certamen mexicano, lo que hizo enojar mucho a la directora anterior.

El despido de Lupita Jones como la directora de Miss Universo México supuestamente tuvo que ver con su postura al negarse a implementar las nuevas reglas sobre el permitir la participación de mujeres casadas, con hijos y mujeres trans.

También te puede interesar:

Todas las polémicas que ha protagonizado Lupita Jones como directora de la organización de Miss México

Cynthia de la Vega asegura que Miss Universo México aceptará mujeres trans

Lupita Jones queda fuera de Miss Universo México

Lupita Jones afirma que Cynthia de la Vega es una simple empleada que debe seguir indicaciones de sus jefes

Lupita Jones fue cuestionada por los reporteros sobre los cambios que implementó Cynthia de la Vega en el concurso Miss Universo México y que va en concordancia con los lineamientos del concurso principal.

“Pues ella es una empleada de la organización y tiene que respaldar lo que digan sus jefes”, respondió la ex Miss Universo y agregó: “Está contratada y yo creo que hay una diferencia entre ser la dueña de tu propio proyecto a ser una empleada, que tienes que acatar órdenes o instrucciones”.

Por lo que, para Lupita Jones, aunque Cynthia de la Vega sea la nueva directora de Miss Universo México, no tiene voz ni voto en las decisiones que se toman en esa organización.

No obstante, dejó muy en claro que ella ya no forma parte de la organización de este certamen desde noviembre de 2023 y que los medios solo la atacaban por no querer implementar la “nueva inclusión”.